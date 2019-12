Kaapelitehtaan ja Suvilahden kulttuurikeskuksia pyörittävä Kiinteistöyhtiö Kaapelitalo ostaa Vallilassa Nilsiänkatu 10:ssä sijaitsevan lääkeyhtiö Orionin entisen pääkonttorin ja lääketehtaan Kiinteistö oy Nilsiänkatu 10:ltä.

Kaupan jälkeen yhtiö hallinnoi yhteensä lähes 100 000 neliömetriä vanhoja teollisuuskiinteistöjä Helsingissä.

Nilsiänkatu 10 -kiinteistö on rakennettu vuosien 1934-1945 aikana. Kiinteistössä on viisi toimistokerrosta ja kaksi kellarikerrosta, ja sen kokonaisala on noin 17 000 neliömetriä.

Kaupan mukana Kaapelitalolle siirtyvät kiinteistössä tällä hetkellä olevat noin 250 lähinnä kulttuuri- ja taidealan vuokralaista sekä kolmen hengen henkilöstö. Kiinteistön nykyinen vuokraustoiminta jatkuu entisellään.

”Yhtiölle tarjoutui mahdollisuus ostaa kiinteistö, joka sopii meidän profiiliimme ja istuu strategiaamme. Kaupalla pystymme levittämään toimintaamme Ruoholahden ja Suvilahden ohella Vallilaan ja varmistamaan kulttuuritoiminnan jatkumisen tässä arvokkaassa teollisuuskiinteistössä, Kiinteistö oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari sanoo.

Kiinteistöyhtiö Kaapelitalon omistaa Helsingin kaupunki. Se peruskorjaa ja vuokraa vanhoja teollisuusrakennuksia taiteen, kulttuurin ja luovan teollisuuden tarpeisiin. Yhtiö on omistanut vuodesta 1992 Ruoholahdessa sijaitsevan Kaapelitehtaan, joka on Suomen suurin kulttuurikeskus. Vuodesta 2008 yhtiö on omistanut myös suurista yleisötapahtumista ja festivaaleista tunnetun Suvilahden vanhan energiantuotantoalueen.

Nilsiänkatu 10:n oston myötä kiinteistöyhtiö hallinnoi lähes 100 000 neliömetriä kolmessa eri kohteessa ympäri Helsinkiä. Lisäksi Kaapelitehtaan yhteyteen rakennetaan parhaillaan Tanssin taloa, jonka on määrä valmistua vuonna 2021.