Kunta pani miljoonia maksaneen uudehkon puutalon huutokauppaan, paras tarjous oli runsaat 60000 euroa

Kurikan Jurvaan nousi vuonna 2004 talo, jonka rakentaminen maksoi kaupungille kolmisen miljoonaa euroa. Talo eli Nikkarikeskus oli valmistuttuaan pohjalaisen puurakentamisen uniikki taidonnäyte, näyteikkuna ja koulutuskeskus.

Lauantai-iltana päättyneessä huutokaupassa suurin talosta tarjottu summa oli 61 000 euroa. Saman verran Kurikassa maksaa rivitalokaksio.

Kurikan Toimitilat oy:n hallitus ratkaisee tiistai-iltana, hyväksyykö vai hylkääkö se tarjouksen. Hintavaraus ei ylittynyt.

Nyt myynnissä olleessa Nikkarikeskuksessa on muun muassa nämä: vanhempi, vuodelta 1947 oleva osa ja uudempi Nikkarikeskus, jota kutsutaan myös Sellaksi, ja siellä 2 350 hyväkuntoista neliötä, valtava aula- ja näyttelytila, toimistoja, auditorio, kahvila, puuverstaita ja kokoustiloja.

Talo oli myynnissä huutokauppasivustolla viikkokausia, ja siitä tarjottiin pitkään vain noin 10 000:ta euroa, kunnes kaksi huutajaa kilpaili tarjouksen 61 000 euroon juuri ennen sen päättymistä lauantai-iltana.

Rakennuskustannusten ja tarjotun summan ero hämmästytti monia – miten uusi rakennus voi menettää arvonsa vain viidessätoista vuodessa?

”Hallitus kokoontuu tiistaina, ja sitten päätetään, myydäänkö se sillä hinnalla vai ei. Hallitus päättää, en voi ottaa vielä kantaa”, sanoo Kurikan Toimitilojen hallituksen puheenjohtaja Reijo Ala-Käkelä.

”Siinä on kovat ylläpitokustannukset. Tappiot ovat olleet noin satatuhatta euroa vuodessa viimeisten kahden vuoden aikana, ja se syö muiden toimitilojen varoja.”

Yhtiö joutuu nyt siis pähkäilemään, pidetäänkö tappiota tuottava kiinteistö vai hankkiudutaanko siitä eroon vaikka sitten pilkkahinnalla.

Koulutukset talossa hiipuivat joitain vuosia sitten, ja kaupunki muun muassa suunnitteli siirtävänsä kirjaston ja kaupungin toimintaa sinne, mutta aie ei toteutunut. Sittemmin kaupunginhallitus antoi talolle myyntiluvan.

”Ei ole ainakaan toistaiseksi löytynyt siihen ketään, jolla olisi liikeidea, joka kantaisi. Vuodessa menee kiinteistökuluihin noin satatuhatta euroa, niin pitäisi olla aika hyvä liikeidea, jolla sen kattaisi”, Ala-Käkelä sanoo.

Hänen mukaansa huutokauppa keräsi paljon yhteydenottoja ja moni ostajakandidaatti perehtyi kohteeseen tarkasti mutta lopulta ei nähty kovaa kisaa. Ala-Käkelä arvioi rakennuksen soveltuvan erinomaisesti esimerkiksi puuteollisen muotoilun alalle ja näyttelyiden järjestämiseen tai insinööritoimiston tiloiksi.

”Talo on tosi hieno, ja sen arvohan on jotain ihan toista kuin huutokaupassa tarjottiin. Sijainti on ilmeisesti väärässä paikassa.”

Alueen keskuksiin Nikkarikeskuksesta on matkaa Seinäjoelle 56 kilometriä ja Vaasaan 60 kilometriä.

”Kun viimeksi noin kuukausi sitten siellä kävin, ihailin sitä taas ja ajattelin, että kyllä tämä on hieno rakennus ja on sääli, jos siitä joutuu luopumaan. Toisaalta pitää ajatella sitäkin, että jos siitä luovuttaisiinkin, joku sitä toimintaa jatkaa ja ei se talo sieltä mihinkään häivy.”

Tiloissa on nyt vuokralla kymmenkunta pientä yritystä, kertoo Kurikan Toimitilojen toimitusjohtaja Tapio Ketonen.

”Kiinteistön alamäki alkoi, kun aiemmin siinä ollut veistokoulutoiminta lakkasi. Sen jälkeen kiinteistön käyttö on vähentynyt.”

Ketonenkin uskoo, että tiloissa voisi olla monenlaista yritystoimintaa.

”Tällä hetkellä siellä ei ole pääkäyttäjää tai toimijaa. Mutta siellä on kokoustilaa, auditoriotilaa ja iso aula, jossa pystyy järjestämään isonkin tapahtuman, tai sitä voi käyttää vaikka esittely- ja myyntitilana.”