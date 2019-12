Mainetta ja kunniaa – katso tästä rakennusalalla tänä vuonna palkitut henkilöt ja kohteet

Vuoden 2019 palkitut henkilöt

Vuoden 2019 rakennusalan diplomi-insinööriksi on valittu Sami Rantala, joka toimii sillanrakentamisen ja -korjauksen yksikönjohtajana Kreatella. Valinnan teki Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Sen hallituksen mukaan Rantalalla on raudanluja tekninen ammattitaito ja hän on kehittänyt alaa aktiivisesti. Rantalaa on kehuttu myös innostavaksi esimieheksi ja kollegaksi.

Vuoden Rakennusmestari 2019 -palkinto myönnettiin jyväskyläläiselle Matti Vihiselle. RKL:n palkintolautakunnan vaakakupissa painoi Vihisen vahva ja ansiokas työ nimenomaan rakennuttajana. Vuoden Rakennusmestari on päätoimisesti rakennuttanut, valvonut ja johtanut erilaisia rakennushankkeita vuosien 1995–2017 välisenä aikana.

Vuoden 2019 Nuoreksi Rakennusmestariksi valittiin lempääläinen rakennusmestari Jussi Nurminen. Nurmisen valintaan vaikutti erityisesti nuoren rakennusmestarin rikas työkokemus. Lisäksi hän on ollut aktiivisesti mukana RKL:n toiminnassa jo kouluajoista lähtien. Tällä hetkellä Nurminen työskentelee Tampereella SRV:n palveluksessa.

Vuoden 2018 rakennuttajakonsultti on Esa Lempiäinen. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsulttien projektijohtajana työskentelevä Lempiäinen sai Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL:n tunnustuksen tammikuussa 2019. Raati perusteli valintaansa Lempiäisen vaikuttavalla ja eheällä rakennuttajakonsultin uralla. Hän on raadin mukaan kysytty konsultti ja pidetty kollega, joka pystyy omaksumaan ja kehittämään nopeasti uusia tapoja toimia hankkeiden parhaaksi ja toteuttaa ne käytännönläheisesti sekä muut huomioon ottaen.

Vuoden Nuori Konsultti on Perttu Valtonen. Valinnan teki Suunnittelu- ja konsultointiyritykset Skol ry. Valtonen työskentelee yksikönjohtajana Swecolla. Hän työskentelee aktiivisesti kehittyvän teknologian ja virtuaalityökalujen kanssa. Valtosen johdolla Swecoon on rakennettu tietomalliasiantuntijatiimi, jossa on luotu ainutlaatuisia innovaatioita tietomallien menettelyihin ja hyödyntämiseen.

Young Tunneller 2019 -palkinto on myönnetty Max Pihlströmille. Hän on vaativien kalliorakenteiden ja maanalaisten tilojen suunnittelussa ansioitunut diplomi-insinööri. Hän on kalliorakentajien uutta sukupolvea, jonka vahvuutena on eri suunnittelualojen yhdistäminen erityisesti tietomallipohjaisesti toimittaessa. Palkinnon antoi Maanalaisten Tilojen Rakentamisyhdistys MTR ry.

Vuoden Nuori LVI-suunnittelija 2019 on Vikke Niskanen. Hän on aloittanut lvi-alan työt vuonna 2011 ja edennyt urallaan lvi-suunnittelun projektipäälliköstä tate-pääsuunnittelijaksi ja vastaavaksi lvi-suunnittelijaksi. Parhaillaan Niskanen on mukana kahdessa allianssimallin hankkeessa. Lisäksi hän on aloittanut lvi-suunnittelun tuntiopettajana Aalto-yliopistossa vuoden 2018 alussa. Palkinnon myöntää Suomen LVI-liitto Sulvi ry.

Pro LVI-mitali 2019 on myönnetty Jorma Grönholmille. Hän on tehnyt lvi-alalla pitkän uran, josta Fläkt Groupilla kolmisenkymmentä vuotta esimerkiksi myyntijohtajana ja varatoimitusjohtajana. Pro LVI-mitali myönnetään henkilölle tai yhdistykselle, joka on aikaa ja vaivaa säästämättä työskennellyt lvi-alan parhaaksi. Mitalin myöntää Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry.

Arkkitehtuurin valtionpalkinto myönnettiin nyt ensimmäisen kerran maisema-arkkitehdille. Palkittu Gretel Hemgård on tehnyt pitkäaikaista taiteellista työtä maisema-arkkitehtuurin luojana niin maisemasuunnittelussa kuin -restauroinnissa. Hän on toiminut laaja-alaisesti maisemanäkökulman ja -arkkitehtuurin hyväksi niin kansainvälisesti kuin kotimaassa. Palkinnon myöntää Taiteen edistämiskeskus.

Vuoden 2019 Otto-Iivari Meurman -palkinnon sai yhdyskuntasuunnittelun professori emeritus Kaj Nyman, joka on toiminut ansiokkaasti kaupunkisuunnittelijana, tutkijana ja kouluttajana. ”Nyman on koko työuransa ajan kirjoituksillaan ja kirjoillaan tarttunut keskeisiin arkkitehtuuria ja kaupunkiympäristön kehitystä koskeviin aiheisiin kohdaten valtavirrasta poikkeavassa ajattelussaan joskus jyrkkääkin kritiikkiä. Se on esimerkki ajattelusta, joka ei rajoitu väittelyyn arkkitehtuurin tyyleistä ja muodeista”, palkintolautakunnan puheenjohtaja Leo Kosonen perusteli valintaa. Palkinnon myöntää Suomen Arkkitehtiliitto Safa.

Vuoden 2019 Wuorio-palkinto on myönnetty Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselta valmistuneelle Meri Wiikinkoskelle. Palkinto myönnettiin diplomityöstä Valoateljee – galleriarakennus Albert Edelfeltin ateljeemuseolle. Safa antaa tunnustuksen vuosittain ansiokkaalle diplomityön tekijälle.

Rakennustietosäätiö RTS:n Rakeva-palkinto 2019 on annettu BuildingSmart Finland -yhteisölle ja sen puheenjohtajalle, arkkitehti Tomi Henttiselle tietomallien standardoimisen eteen tehdystä työstä sekä tietomallintamisen kulttuurin levittämisestä.

Palkitut kohteet

Vuoden Työmaa 2019 -kilpailun voitti Kuopion uuden sairaalan Uuden Sydämen ensimmäinen vaihe. Allianssina rakennettavan ensimmäisen vaiheen päätoteuttaja on Rakennusliike Lapti. Kilpailu on arvostukseltaan maan suurin rakennusalan työmaiden välinen kilpailu.

Työmaata arvioidessa raatia miellytti käyttäjien ja tilaajien tyytyväisyys yhteistoiminnan ja tiedottamisen sujumiseen, työmaan hyvä yhteishenki, työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden arvostus ja kuuntelu, halu oppia, erinomainen siisteys ja pölynhallinta sekä hyvä työturvallisuus. Raadin mukaan työmaan kosteudenhallinta on hoidettu erinomaisesti.

Vuoden 2019 RIL-Palkinto myönnettiin Joensuun Lighthouselle, jonka rakennutti opiskelija-asunnot oy Joensuun Elli. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin palkinto myönnetään vuosittain rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka edustaa parhaiten korkealuokkaista, laadukasta ja innovatiivista suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista.

Vuoden 2019 Puupalkintokin meni Joensuun Lighthouselle, jonka arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arcadia oy Arkkitehtitoimisto. Lighthouse on Suomen ensimmäinen 14-kerroksinen puukerrostalo ja lähes 50 metriä korkea.

Rakentamisen Ruusu 2019 -palkinnon sai helsinkiläinen Korkeavuorenkatu 21:n korjaus ja muutostyö. Palkitsemista perusteltiin määrätietoisella toiminnalla suojellun rakennuksen arvojen vaalimiseksi. Sen toimistokäytössä olleet tilat on palautettu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa asunnoiksi rakennuksen historiallisia arvoja kunnioittaen ja esimerkiksi porrashuoneiden koristemaalaukset on entisöity upeasti.

Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto jaettiin Rakennusfysiikka 2019 -seminaarissa Kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjausoppaan päivitykselle ja sitä työstäneelle työryhmälle. Ympäristöministeriön julkaisemaa opasta on odotettu, sillä edellinen versio julkaistiin vuonna 1997 ja täysin uudistettu kirja on tarkoitettu kosteus- ja sisäilmatekniseen ja muihin kuntotutkimuksiin perustuvan korjaussuunnittelun ja -työn avuksi.

Vuoden silta 2019 on Matinkartanonsilta. Espoon Matinkylässä sijaitseva, Matinkartanontien ja kiertoliittymän ylittävä silta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jonka kokonaispituus on 162,5 metriä ja hyötyleveys neljä metriä. Se ei alun perin kuulunut kiertoliittymän laajentamisen katusuunnitelmaan, vaan se lisättiin siihen jälkikäteen liikenneturvallisuuden vuoksi.

Vuoden Betonirakenne 2018 -palkinto myönnettiin tammikuussa taidemuseo Amos Rexille. Betoniteollisuus ry:n myöntämä palkinto annettiin museon taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta (JKMM Arkkitehdit) sekä laadukkaasta rakennuttamisesta ja toteutuksesta. Museokokonaisuuden muunneltavat sisätilat sekä erityisesti museon vaativat maanalaiset rakenteet että maanpäälliset kupolirakenteet korostavat rakennusmateriaalin tarjoamia mahdollisuuksia.

Vuoden teräsrakenne 2019 -arkkitehtuuripalkinnolla palkittiin Helsingin Olympiastadionin katosrakenne. Katsomokatosten arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Arkkitehtitoimisto K2S. Rakenteet on suunnitellut Sweco. Olympiastadion on yksi Suomen tärkeimmistä suojelukohteista, ja sen uudet katsomokatokset ovat yksi osa sen uutta tulevaisuutta. Laadukkaassa korjaus- ja uudisrakentamista sisältävässä projektissa on herätetty uudelleen henkiin niin teknisesti kuin toiminnallisestikin elinkaarensa päähän ehtinyt stadion.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon sai helsinkiläinen Käärmetalo. Rakennuksen peruskorjauksen suunnittelusta vastasi Kati Salonen & Mona Schalin Arkkitehdit. Palkinnon valitsi kuvataiteilija, kirjailija Hannu Väisänen. Palkinnon tarkoitus on lisätä arvostusta luovaa korkealuokkaista arkkitehtuuria kohtaan sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä.

Vuoden projekti 2019 -palkinto annettiin Helsingin keskustakirjasto Oodille. Tuomariston sai puolelleen muun muassa kirjaston ainutlaatuinen arkkitehtuuri sekä erittäin vaativa tekninen rakenneratkaisu. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto ALA, ja rakennusurakoitsijana toimi YIT Rakennus. Ramboll vastasi muun muassa Oodin rakennesuunnittelusta sekä projektinjohtamisesta ja rakennuttamisesta. Sähkösuunnittelijana toimi Rejlers Finland. Rakennuksen teräsrungon on valmistanut Normek ja maanrakennustöistä vastasi E.M. Pekkinen.

Vuoden Projektiteoksi 2019 valittiin Tikkurilankosken padon purkaminen ja kosken kunnostaminen Vantaalla. Palkinnon vastaanottivat Vantaan kaupunki ja Ramboll. Projekti on edistänyt merkittävästi alueen kestävää kehitystä, monikäyttöisyyden palauttamista sekä eri sidosryhmien alueenkäyttömahdollisuuksia.

Kestävä Kivitalo -palkinto annettiin As.oy Toppilan Punaisen Myllyn toteuttajille, eli sen saivat oululaiset Rakennusteho, Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen, Insinööritoimisto Putkonen sekä Pohjois-Pohjanmaan museo.

Ison Tömpän eli Mank ry:n vuosittain maanrakennuspäivillä myöntämän infra-alan tunnustuspalkinnon sai tänä vuonna Kehä I Keilaniemi -hanke. Projekti on poikkeuksellisen mittava kaupunkikehittämisen kokonaisuus. Liikenteen vieminen tunneliin on merkittävä harppaus Keilaniemen alueen kehittämisessä ja viihtyisämmän kaupungin rakentamisessa.

Vuoden paras kauppakeskus on Sello. Tittelin myöntää pohjoismainen kauppakeskusjärjestö Ncsc. Se pitää Espoon Leppävaarassa sijaitsevaa Selloa suunnannäyttäjänä ja inspiraationa koko toimialalle. Tuomaristo halusi nostaa erityiseksi perusteluksi keskuksen aseman kiinteistöalan rohkeanakin suunnannäyttäjänä vastuullisen kehittämisen ja energiataloudellisuuden saralla.

Vuoden kauppakeskusteko 2019 myönnettiin turkulaiselle kauppakeskus Skanssille. Tunnustuksen myöntää Suomen Kauppakeskusyhdistys. Skanssi on sen mukaan uudistanut johdonmukaisesti brändi-ilmettään uuteen kukoistukseen.

Suomen Arkkitehtiliiton Safa-palkinto 2019 myönnettiin Vantaan kaupunkisuunnittelulle ja rakennusvalvonnalle Kivistön alueen laadukkaasta kaupunkimaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Palkinnon vastaanottivat kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine ja rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki.