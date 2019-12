Nrep myi toimitilakiinteistön Länsi-Pasilasta

Saneerattu 12000 neliömetrin toimistokokonaisuus sijaitsee loistavien liikenneyhteyksien ja palveluiden äärellä vastapäätä Triplan kauppakeskusta ja Pasilan asemaa. Nrep on teettänyt 1980-luvulla valmistuneeseen kiinteistöön laajan modernisoinnin, jossa uusittiin kiinteistön tilojen pintamateriaalit ja sisustus, vesi- ja viemärijärjestelmät, sähköt, lämmitys ja ilmanvaihto, automaatiojärjestelmä sekä katto ja julkisivut.

Saneeraus toteutettiin vuosina 2017–2018, minkä jälkeen Nrep on tehnyt aktiivista vuokraustyötä kiinteistössä. Nyt Rubikin tiloista yli 90 prosenttia on vuokrattu. Päävuokralainen on HUS, jonka käytössä on yli puolet kiinteistön tiloista. HUSin lisäksi kiinteistössä ovat vuokralla muun muassa Suomen Lähetysseura, Fysios, Touhula, Soupster Family ja Delivery Hero.

Eq Hoivakiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöihin. Rahasto omistaa ikäihmisten tehostettua palveluasumista, sairaaloita ja terveyspalvelukiinteistöjä, päiväkoteja, erityishoivakohteita, koulutuskiinteistöjä sekä muita yhteiskuntakäyttöön soveltuvia kiinteistöjä Suomessa.

”Terveyspalveluiden saatavuus erinomaisella sijainnilla ja uudistetuissa tiloissa nousee tulevaisuudessa vieläkin tärkeämmäksi, ja Rubik täytti nämä kriteerit erinomaisesti. Kohteen käyttäjäkunta ja tulevaisuuden käyttömahdollisuudet sopivat hyvin rahastomme terveyspalvelusegmenttiin”, Eq Hoivakiinteistöjen sijoitusjohtaja Jennifer Eloheimo sanoo tiedotteessa.