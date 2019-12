Toholammilainen Aalto Haitek keksi puiset aaltopalikat

Tämäkin itsestään selvä ajatus vaati saunan syntyäkseen.

Puualan osaaja Tapani Honkala sytytteli saunaa 2000-luvun alussa, kun käsiin osui rakennussarjan pakkauksia. Ajatus kulki puisiin tiilielementteihin, joista voisi koota mitä tahansa ilman liimaa.

Idea muhi päässä monta vuotta. Kun veljenpoika Janne Honkala tuli tapaamaan setäänsä, hän kiinnostui tämän ideasta. Välähdyksessä hän oivalsi, että sedän oivallus tarkoitti rakenteita ilman kemikaaleja.

Janne Honkala perusti vuonna 2017 Aalto Haitek oy:n kotikunnassaan Keski-Pohjanmaan Toholammilla. Tämän jälkeen idea puisista aaltopalikoista lähti lentoon.

Kaksitoista henkeä työllistävä yritys on tehnyt ensimmäiset pilottikohteensa, saa kohta valmiiksi uudet tuotantotilansa ja kolminkertaistaa väkimääränsä ensi vuonna.

Kuivaus, aaltomuoto ja liimattomuus

Nuoren yrityksen kasvuvauhti ei huimaa toimitusjohtaja Tiina Kapelaa, koska tuote on niin hyvä.

Uuden yhtiön nostaminen on vauhdikasta puuhaa, mutta vauhti ei huimaa toimitusjohtaja Tiina Kapelaa. (Kuva: Anssi Orrenmaa)

Aaltopuu nojaa kolmeen asiaan. Ensimmäinen niistä on puun kuivausteknologia.

”Kuivausprosessi on pitkän kehitystyön tulos ja huomattavasti normaalia nopeampi. Puu saadaan kuivaksi kolmessa päivässä”, Kapela sanoo.

Toinen tekijä on patentoitu aaltomuoto, joka tekee rakenteesta hyvin vahvan. Profiilit istuvat kerralla toisiinsa ja kiristetään vain kierretangolla.

”Ja kolmanneksi tämä on täysin ekologinen ja kemikaalivapaa vaihtoehto.”

Näin tehtyä massiivista puuelementtiä kutsutaan nimellä Wave Layered Timber (WLT). Se voidaan valmistaa mistä tahansa puulajista, latoa pystyyn tai vaakaan ja muotoilla vaikka kaarevaksi.

Arkkitehdit pitävät legopalikoista, joten ei ihme, että he ovat syttyneet myös aaltopalikoille.

”Arkkitehdit pitävät myös kiertotaloudesta, pienestä hiilijalanjäljestä ja liimattomuudesta”, Kapela jatkaa.

Hänen mukaansa WLT on helppo ja nopea rakennusmateriaali, johon ei tule ilmarakoja ja kylmäsiltoja. Palikat on vaivaton kuljettaa vaikeastikin saavutettaviin paikkoihin, vaikka saaristoon. Helppouden takia WLT on myös kustannustehokas vaihtoehto, lupaa toimitusjohtaja.

Tuotanto kolminkertaistuu

Aalto Haitek on toteuttanut kahden vuoden aikana keskisuuria pilottiprojekteja. Referenssilistalla ovat muun muassa mäntsäläläinen Bed & Breakfast, Inkoon kirkon morsiuskappeli, Porin Yyterin uimakopit ja penkit, Kokkolan Suntin ylittävä silta sekä kaksi kevyen liikenteen siltaa Muuramessa.

”Tuotteella on jo nyt aivan valtava kysyntä. Siihen ei ole mitenkään pystytty vastaamaan vanhalla tuotantopuolella”, Kapela kertoo.

Teolliseen tuotantoon päästään, kun Valion Toholammin entisestä juustolasta saadaan kohta 11000 neliömetriä saneerattua tilaa. Sen jälkeen yhdessä vuorossa syntyy 16 metriä puuelementtiä.

”Mittavia hankkeita on neuvoteltavana. Jatkamme siltarakentamista, mutta pääpaino on taloissa. Voimme tehdä komponenteista vaikka kerrostaloja”, Kapela lupaa.

Kehitystyö jatkuu yhteistyössä monien oppilaitosten kanssa. Suunnitteluohje valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Perustajaosakkailla oli valmiiksi vahvaa puusepänosaamista, mutta tuotantoon ja liiketoimintaan tarvittiin uutta väkeä. Aalto Haitekin 12 työntekijän joukossa on myös oma arkkitehti.

Uuteen tuotantolaitokseen tarvitaan 30 uutta työntekijää. Myös rekrytoinnissa lasketaan oppilaitosten yhteistyön varaan. Koulutusta annetaan myös paikan päällä Toholammilla.

Aalto Haitek puree Japanissa

Aalto Haitek tähyää Toholammilta jo Kaukoitään asti. Yritys kävi juuri toista kertaa Tokiossa, jossa vastaanotto oli innostunut.

”Japanilaisten osaaminen puurakentamisessa on jäänyt unholaan, mutta nyt se halutaan uuteen nousuun. He luottavat suomalaiseen osaamiseen”, Kapela huomasi.

Japaniin ei viedä rakennusosia, vaan tavoite on myydä kokonaisia tuotantolaitoksia. Monipuolisia ja isoja kontakteja on jo, vihjaa toimitusjohtaja.

Aalto Haitek ja WLT Aalto Haitek on perustettu vuonna 2017 Toholammilla.

Yhtiöllä on 14 omistajaa, pääomistaja on Janne Honkala.

Yhtiöllä on nyt 12 työntekijää, ja uuteen tuotantolaitokseen haetaan 30 työntekijää lisää.

Tuotanto perustuu aaltoprofiilisista puunkappaleista koottaviin elementteihin.

Wave Layered Timber (WLT) on rakentamiseen kehitetty massiivinen puuelementtiratkaisu.

Kuivaamisteknologian ansiosta WLT on halkeilematon ja liimaton.

Aalto Haitek on tarkkaan harkittu nimi, joka meni heti perille myös Japanissa. Mutta niin meni myös aaltopalikan idea.

”Tämä on yksinkertainen ja helppo systeemi, vaikka puhelimessa se on todella vaikea kertoa. Sen takia on menty eteenpäin suurelta osin jalkatyönä. Kaikki trendit tukevat nyt meitä.”