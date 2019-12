Rakennusliiton mukaan joulukuun alussa Australiasssa tapahtui samantyyppinen onnettomuus ja liitto vaatii kyseisen nosturimallin asettamista väliaikaiseen käyttökieltoon, kunnes on saatu täydellinen selvitys onnettomuuteen johtaneista syistä.

”Meidän saamien tietojen ja kuvien mukaan kyseessä olisi sama kone kuin Australiassa. Onnettomuuden syy voi olla kääntökehän kiinnityspulttien väsymisestä johtuva pettäminen, mutta en halua enempää spekuloida asian kanssa ennen kuin tarkemmat tiedot on käytössä. Nyt pitäisi tehdä sama kuin lento-onnettomuuksissa eli asettaa turmalaite käyttökieltoon, jotta uusia onnettomuuksia ei pääse tapahtumaan. On selvitettävä huolella onko kyseessä esimerkiksi vanhempien tämäntyyppisten torninosturien tyyppivika”, Rakennusliiton työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen kertoo.

Turmanosturi on merkiltään Terex ja se on valmistettu Italiassa. Se on niin sanottu flättitoppi eli huiputon torninosturi ja sen kapasiteetti oli 550 tonnimetriä. Tämänkokoinen nosturi on tyypillinen esimerkiksi juuri kerrostalotyömailla ja niitä on Suomessa eri valmistajien tuottamina noin satakunta kappaletta. Yleisimmin käytössä on kiinalainen Yongmaon torninosturi.

Turmatyömaan urakoitsijan Pallas Rakennuksen toimitusjohtaja Jyrki Lautarinne kertoi Rakennuslehdelle, että turmanosturi oli vuokrakone ja vuokrattu Lambertsson/Nosturiasennus Virtaselta.

”Ensimmäisten työmaalta saatujen tietojen perusteella nosturin yläpään kääntökehästä ylöspäin oleva osa on taittunut alas. Olen ollut alalla yli 35 vuotta enkä ole koskaan aiemmin törmännyt vastaavaan turmaan. Asioihin saadaan varmasti lisäselvyyttä, kun aloitamme illalla metalliromun tarkemman tutkimuksen”, Lambertsson/Nosturiasennus Virtasen osastonjohtaja Veli-Pekka Virtanen kertoo.

Virtasen mukaan italialaisvalmistajalta ei ole tullut uusia käyttöohjeita tai varoituksia eikä hän ole tietoinen Australiassa tapahtuneesta onnettomuudesta.

”Eri valmistajilta on tietysti tullut erilaisia ohjeita vuosien varrella, mutta tämäntyyppistä ohjeistusta ei ole viime aikoina näkynyt. Tietysti voi olla mahdollista, että ohjeet on ensin annettu maailman toiselle puolelle Australiaan ja Aasiaan, mutta meille ei ole mitään ilmoitettu.”

Lambertsson/Nosturiasennus Virtanen on yksi Suomen suurimmista torninostureita vuokraavista yrityksistä. Sen kalustoon kuuluu tällä hetkellä lähes 110 torninosturia, joista merkittävä osa on yli 500 tonnimetrin koneita.

Poliisi tutkii romahduksen syytä.