Alma Property Partners ostaa liikekeskuksen Tikkurilasta

Alma Property Partners ostaa Tikkurin liikekeskuksen Vantaan Tikkurilasta. Yhtiön mukaan hankinta on sen toisen opportunistisen rahaston ensimmäinen sijoitus Suomeen, ja se tehdään yhdessä Mrec Investment Managementin kanssa.

“Tikkurilan alue on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä keskusalueista. Uskomme, että Tikkuri on sijaintinsa puolesta erinomaisesti asemoitunut hyötymään alueen kasvavista asukasmääristä. Paikalliset kehityshankkeet ovat jo vahvistaneet aluetta, ja tavoitteenamme on kehittää Tikkuria edelleen vahvaksi osaksi paikallista yhteisöä,” kertoo Alma Property Partnersin partneri Robert Landtman.

Alma Property Partners on Pohjoismaihin keskittyvä kiinteistösijoitusyhtiö. Se hallinnoi yhteensä noin 400 miljoonan euron arvoisia rahastoja.