Elbox siirtyy Sitowisen suojiin

Sitowisen yritysosto on järjestyksessään jo kuudestoista. Elbox on toiminut vuodesta 2003 lähtien. Yrityksen referenssilistalla on asuinkorttelihankkeita Vantaan Tikkurilassa sekä kymmeniä tornitalohankkeita, kuten Helsingin Lapinmäentien tornitalokortteli ja Niittykummun Metrokeskuksen tornitalot Espoossa.

Referensseihin lukeutuu myös arkkitehti Steven Hollin hankkeena tunnettu ”Meander” -asuinkerrostalo Helsingin Töölössä sekä Helsingin Telakkaranta.

Elboxin liikevaihto 2018 oli noin 1,3 miljoonaa euroa ja se työllistää kymmenen henkilöä. Yrityksen toimitusjohtaja Jorma Jylhä ja henkilöstö jatkavat tehtävissään. Myös projektitoiminta jatkuu ennallaan.

Sitowisen talotekniikkatoimialalla työskentelee yhteensä 230 asiantuntijaa.