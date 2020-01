Helsingin ja Moskovan välille kaavaillaan kuuden tunnin luotijunaa

Suomi on kiinnostunut luotijunayhteyden käynnistämisestä Helsingistä ja Moskovaan. Asian vahvistaa HS:lle kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd).

Aiheesta kertoi ensimmäisenä venäläinen talouslehti RBK. Skinnari antoi lehdelle haastattelun vieraillessaan Moskovassa.

Luotijunalla matka pääkaupunkien välillä taittuisi vain kuudessa tunnissa. Nykyään matka Helsingistä Moskovaan kestää VR:n Tolstoi-junalla runsaat neljätoista ja puoli tuntia.

Kaavailtu luotijuna liittyy Moskovan ja Pietarin välille rakennettavan uuden suurnopeusjunaradan mahdolliseen pidentämiseen Helsinkiin asti. Suomen puolella se tarkoittaa Skinnarin mukaan nykyisen junaradan kunnostamista.

”Olemme tunnistaneet, että nykyisen raiteen välityskykyä pitää parantaa. Intresseissämme on tehdä mahdollisimman nopea junayhteys Suomen puolella. Meillä on siinä paljon tekemistä”, Skinnari kommentoi puhelimitse HS:lle.

Moskovan ja Pietarin välille on määrä rakentaa uusi nopea junarata vuoteen 2026 mennessä. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa 2022. Venäjä on arvioinut, että junarata maksaa noin 1,5 triljoonaa ruplaa eli lähes 22 miljardia euroa.

Skinnari ilmoitti Suomen olevan kiinnostunut suurnopeusjunaradan pidentämisen tuomista mahdollisuuksista, mutta ei osannut RBK:n mukaan vielä arvioida sen kustannuksia.

”Hallitus on jo nyt sitoutunut nopeuttamaan mahdollisimman nopeaksi nykyistä Suomen puolella tapahtuvaa liikennettä. Parannamme raideyhteyttä niin, että se on nopea, turvallinen ja tehokas liikkua”, Skinnari sanoi HS:lle.

Skinnarin mukaan Pietariin johtavan junaradan kunnostaminen liittyy ennen kaikkea myöhästelyihin, joita Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivällä Allegro-junalla on ollut Suomen puolella.

Venäläisten avausta luotijunasta Skinnari pitää mielenkiintoisen ajatuksena.

”Tällainen projekti auttaisi lisäämään turistivirtaa molempiin suuntiin. Olemme valmiita jatkamaan keskusteluja hankkeesta Venäjän hallituksen kanssa”, Skinnari sanoi RBK:n mukaan.

Skinnari keskusteli Suomen ja Venäjän välisestä junaliikenteesä Venäjän rautatieyhtiön RŽD:n johtajan Oleg Belozerovin kanssa vieraillessaan Moskovassa viime viikolla 15.–17. tammikuuta.