Ilmarinen on Vuoden 2019 rakennuttaja

Tiedotteessa kerrottujen perusteluiden mukaan Ilmarinen on kiinteistö- ja rakentamisalan vastuullisuuden edelläkävijä yhdistäen aktiivisen alan kehittämisen tehokkaaseen rakennuttamisen prosessiin. Lisäksi Ilmarinen luo uusia elinympäristöjä rakennuttamalla monipuolisesti erilaisia kiinteistökohteita.

Perusteluiden mukaan vuoden rakennuttaja on pitkään tehnyt vastuullisuustyötä laaja-alaisesti, joka kulminoituu käytännön teoiksi rakennuttamisprosessin ja kiinteistöjen koko elinkaaren eri vaiheissa. Esimerkiksi Jo vuonna 2015 Ilmarinen ilmoitti, että kaikkien uusien kiinteistöjen hiilijalanjälki lasketaan. Ilmarinen on myös mukana EU:n Level(s) hiilijalanjäljen ja resurssitehokkuuden mittarien kehittämisessä Suomessa, ja esimerkiksi aurinkoenergian käytöstä on tullut luonnollinen osa Ilmarisen uudiskohteita.

Lisäksi Ilmarisella on parhaillaan menossa monivuotinen ohjelma useiden kiinteistöjen Leed-ympäristösertifioimiseksi ja toimitilojen rakennuttamisessa se edellyttää vähintään kultatasoista LEED-ympäristöluokitusta.

Kiertotaloudessa Ilmarinen on kehittänyt ja ottanut käyttöön käyttöön uusia konsepteja esimerkiksi purkujätteen hyödyntämisessä. Ilmarisen rakentamisen suunnitteluohjeissa jätteen hyötykäytön tavoiteprosentti on lähes 100 prosenttia.

Ilmarinen on tehnyt myös yhteistyötä Invalidiliiton kanssa esteettömyyden huomioimiseksi uudiskohteiden suunnitteluratkaisuissa.

Perusteluiden mukaan Rakennusprojektien sekä ylläpidon projektien onnistumista selvitetään yhteistyökumppaneille suunnatuilla kyselyillä ja toimintaa kehitetään sen perusteella.

Ilmarisen asiantuntijat ovat ja ovat olleet vahvasti mukana alan laadunhallintakonseptien kehittämisessä ja näitä tukevissa hankkeissa.