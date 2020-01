Infra One tavoittelee täysin päästötöntä maarakennuspalvelua

Infra One kertoo olevansa ensimmäinen maarakennusyhtiö Suomessa, joka hyvittää täysimääräisesti omasta toiminnasta syntyvät hiilidioksidipäästöt. Tavoitteena on täysin päästötön maarakennuksen kokonaispalvelu. Vuonna 2017 perustettu Infra One on erikoistunut maanrakennustöihin sekä rakennusten pohjatöihin projektijohtoperiaatteella.

Päästöhyvitykset hoidetaan yhteistyössä kotimaisen CO2Esto Oy:n kanssa. Yhtiö on tähän mennessä hyvittänyt 57,2 tonnin edestä hiilidioksidipäästöjä.

Infra One aikoo lanseerata palvelun, jonka avulla myös tilaajat voivat hyvittää työmaan maarakennusurakasta aiheutuneet päästöt.