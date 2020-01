Keskeltä Helsinkiä pantiin myyntiin kokonainen arvokortteli

Valtion kiinteistövarallisuutta hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt yrittää jälleen päästä eroon Kaartin lasaretin korttelista. Senaatti-kiinteistöt ilmoitti keskiviikkona avaavansa tarjouskilpailun arvokorttelista. Viimeksi se yritti myydä korttelia vuonna 2016.

Kaartin lasaretin korttelissa Helsingin Hietalahdessa sijaitsee kuusi rakennusta. Kortteli on tullut osaksi Helsingin ydinkeskustaa sitä mukaa, kun Hietalahden länsipuolinen Helsinki Ruoholahtineen, Jätkäsaarineen ja Länsisataman matkustajaliikenteen virtoineen ovat kasvaneet.

Rakennuksissa on aikanaan toiminut muun muassa sotilassairaala, opetustiloja sekä laboratorio, ja muun muassa Turvatekniikan keskus (nyk. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes). Tukes muutti pois korttelista viimeisimpänä vuonna 2010. Ennen Tukesia talossa toimi Valtion teknillinen tutkimuslaitos (VTT).

Kaartin lasaretin leivintuvassa toimii edelleen päiväkoti, mutta muut Senaatin syliin jääneet rakennukset ovat tyhjillään.

Senaatti-kiinteistöt ilmoitti keskiviikkona julkisuuteen saattamassa tiedotteessa, että Kaartin lasaretti myydään, koska valtion tarpeet ja tilojen käyttö kohteessa on päättynyt. Valtion kiinteistöstrategian mukaan valtiolle tarpeettomista kiinteistöistä voidaan luopua ja omistukseen sidotut pääomat vapautetaan valtion muihin tarpeisiin.

Vanhimmat rakennukset Engelin suunnittelemia

Tämä on osoittautunut vaikeaksi. Kaartin lasaretin korttelin rakennuksista vanhin on valmistunut 1820-luvulla ja uusin 1940-luvulla. Vanhimmat rakennukset ovat C. L. Engelin suunnittelemia. Korttelin kolme vanhinta kivirakennusta on suojeltu.

Senaatti-kiinteistöt on hakenut Helsingin kaupungilta muutosta asemakaavaan. Asemakaava on määräys muun muassa siitä, missä käytössä mikäkin rakennus saa olla. Kaupunki ei kuitenkaan ole myöntynyt hakemukseen. Myyjä yrittää nyt kaupata talot samalla asemakaavamerkinnällä kuin tähänkin asti. Myyjän mukaan Helsingin kaupungin ovi on kuitenkin raollaan uusille ajatuksille. Kaupungilla on yksinoikeus kaavoitukseen eli se määrää myös Kaartin lasaretin tulevasta käytöstä: ”Voimassa oleva YH-kaava, joka sallii rakennukset hallinto- ja virastokäytössä. Kaavoittajan mukaan tulevaisuudessa koko kortteliin voitaisiin kuitenkin joustavasti osoittaa monenlaista toimintaa, esimerkiksi toimisto-, liike-, palvelu- tai kulttuuritilaa sekä näiden yhdistelmiä”, Senaatti-kiinteistöjen tiedotteessa sanotaan. ”Liiketilaksi lasketaan myös hotelli. Asuminen ei olisi mahdollista, ei myöskään palvelu-, opiskelija- tai muu erityisasuminen.” ”KOHDE tarjoaa paljon kehittämisen mahdollisuuksia ja tällaista ainutlaatuista historiaa huokuvaa korttelikokonaisuutta ei usein ole tarjolla. On hienoa, että voimme myynnin myötä mahdollistaa kohteen kehittämisen sekä sen käytön myös tulevaisuudessa”, myyntipäällikkö Jenna Kiukkonen Senaatista sanoo tiedotteessa. Kokonaisuuteen kuuluu myös kiistanalaiset puurakennukset. 2010-luvun alussa talonvaltaajat ja vetoomuksen allekirjoittajat vastustivat niiden purkamista. Purkaminen on edelleen mahdollinen.

Korttelin keskellä on puisto, jota naapuruston asukkaat ovat käyttäneet virkistykseen. Tarjouksen Kaartin lasaretin korttelista voi jättää 4. maaliskuuta kello 15:een asti.