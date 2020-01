Pasilan Konepajan vanhimpiin rakennuksiin valmistuu kesällä hotelli – ratainsinöörien rakenneratkaisut yllättivät

VR valmisti Pasilan konepajalla Helsingissä vetureita ja vaunuja lähes sadan vuoden ajan vuosina 1902–2001. Alueen arvokkainta rakennuskantaa ovat eteläosan punatiiliset konepajarakennukset, joista seitsemän on esitetty suojeltavaksi vuoden 2003 asemakaavan muutosluonnoksessa.

Nyt tämä Alppiharjun ja Vallilan välinen alue on täyttynyt asuinkerrostaloista ja vanhat, pääosin suojellut punatiiliset teollisuuskiinteistöt VR on myynyt sijoittajille. Kaupunki on aloittamassa alueen läpi menevän kadun tekoa.

Entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Bruce Oreck on ideoinut vanhoihin konepajoihin ravintolatoimintaa, mutta tämän Train Factory -hankkeen työt eivät ole vielä alkaneet. Vallilan Ratapiha kehittää kolmea rakennusta: Pajaa, Voimalaa ja Lasipalatsia.

NCC:n oma kiinteistökehityshanke

Pisimmällä on NCC, joka rakentaa lahtelaiselle uudelle hotelliyrittäjälle Folks Hotelsille hotellia kolmeen Aleksis Kiven kadun varrella olevaan rakennukseen. Niistä vanhin on vuodelta 1901. Se on samalla koko alueen vanhin kiinteistö. Hotelli avautuu kesällä 2020.

NCC lähti noiden kolmen rakennuksen kehittäjäksi kolme vuotta sitten. Hankekehitysvaihe toteutettiin yhteistyössä konserniin kuuluvan suunnittelutoimiston Optiplanin kanssa.

”Kun konsepti oli selvillä, löydettiin käyttäjäksi Folks Hotels ja sen jälkeen sijoittajaksi OP:n kiinteistörahasto”, NCC:n työpäällikkö Timo Valpola kertoo.

Käyttäjällä on vastuullaan kohteen sisustussuunnittelu, joka ohjaa lähtötiedoillaan Arkkitehtitoimisto JKMM:n tekemää suunnittelua. Arkkitehti Tommi Varis toimii kohteen pääsuunnittelijana ja vaalii kohteen rakennushistoriallisesti arvokkaan ulkoasun säilymistä.

Hotellia kuvataan lifestyle-henkiseksi, eli se on tarkoitettu omatoimisille ihmisille. 146 huoneesta osa on parvellisia loft-huoneita ja osa ullakkohuoneita, joista on näkymä vanhojen punatiilisten veturitallien yli.

Museovirasto suojeli julkisivut

Rakennuksista vuonna 1901 valmistunut VR:n konttori ja vuosina 1919–1921 tehty ruokala ovat kaavassa suojeltuja. Korjaus- ja muutostöitä tehdään siksi yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Hotellin vastaanotto ja ravintola tulevat ruokalarakennukseen ja kattokerroksen terassibaari vuonna 1981 valmistuneeseen toimistorakennukseen. Konttorirakennukseen tulee 19 hotellihuonetta, ruokalaan 51 ja toimistorakennukseen 75. Rakennusten bruttopinta-ala on yhteensä 7500 neliömetriä.

Konttorirakennus oli laajasti vaurioitunut

Arkkitehtitoimisto Livadayn tekemä rakennushistoriallinen selvitys kertoo, että kaksikerroksinen, massiivitiilirakenteinen konttori on lähellä kansallisromantiikkaa toisin kuin uusgotiikan perintöä jatkavat alueen teollisuusrakennukset. Konttori on rautatiehallituksen arkkitehdin Bruno F. Granholmin suunnittelema, kuten iso osa muistakin rakennuksista. Rakennusten päädyt ovat hänen suunnitelmissaan erityisen olennaiset.

Rataverkon laajentaminen ja konepajojen rakentaminen kulkivat käsi kädessä. Yleensä samat suunnittelijat vastasivat kunkin rataosuuden asemista, konepajoista ja muista hyötyrakennuksista.

Konttorirakennukseen on alkuvaiheessa sijoittunut konepajan ja varaston hallintoa ja suunnitteluhenkilökuntaa. Rakennus sisälsi toimistohuoneita sekä piirustussalin. Ullakolla oli erityinen piirustusten jäljennöshuone parvekkeineen.

Uuden toimistorakennuksen valmistuminen ruokalan pohjoispuolelle vuonna 1981 mahdollisti koko konttorin vähittäisen siirtymisen uusiin tiloihin. Samana vuonna konepajan poliklinikka siirtyi ruokalarakennuksesta vanhan konttorirakennuksen ensimmäiseen kerrokseen.

Konttoritalon vesikatto oli yli sadan vuoden aikana päässyt vaurioitumaan ja oli vuotanut pitkään. Puiset välipohjat ja osin myös tiiliseinien pintarakenteet olivat mikrobikasvuston valtaamia. Vaurioista johtuen rakennuksesta poistettiin kaikki orgaaninen materiaali, kuten puiset välipohjat kokonaisuudessaan. Kaavan hengen mukaisesti ja Museoviraston toiveesta uudet välipohjat tehtiin kertopuusta.

VR oli vuosien aikana muuttanut niin paljon kaikkien rakennusten sisätiloja, että vaurioituneina ne eivät olleet enää säilyttämisen arvoiset. Poikkeuksena ovat konttorirakennuksen porrashuoneen kattomaalaukset, joita työntekijät olivat maalanneet 1950-luvulla.

Konttorirakennuksessa on jäljellä alkuperäiset puuikkunat, mutta energiatehokkuutta on parannettu lasimuutoksilla. Ikkunat säilytetään ja lähetetään korjattaviksi Viroon Ruutumestareille, joka korjaa myös NCC:n rautatieasematyömaan ikkunoita.

”Ikkunat ovat niin hyvää puuta, että olisi ollut sääli edes energiansäästön nimissä purkaa ne”, Timo Valpola sanoo. Hänen mukaansa korjaaminen ei tule uusia ikkunoita kalliimmaksi, sillä vanhoihin ikkuna-aukkoihin eivät olisi käyneet perusikkunat.

Ikkunat kunnostetaan kahdessa vanhemmassa rakennuksessa. Kunnostuksen yhteydessä energiataloutta parannetaan lasivalinnoilla ja liittymien tiivistämisellä. 1980-luvun talossa ikkunat uusitaan nykyvaatimusten mukaisiksi.

VR oli aikoinaan tehnyt konttorin eteläpäätyyn varastorakennuksen. Kun se purettiin pois kerrostalojen tieltä, voitiin julkisivun umpimuuratut ikkunat ottaa uudelleen käyttöön.

Vanhimpien rakennusten eristämättömän tiiliseinän energiataloutta ei paranneta eristeillä, koska ne voisivat olla sisäpuolelle tehtynä kosteusriski. Konttorirakennuksen sisäseinistä on poistettu vaurioitunut rappaus ja seinät rapataan uudelleen.

Talotekniikka uusitaan kaikissa kolmessa rakennuksessa ja tätä kautta parannetaan myös energiatehokkuutta. Talotekniikan NCC tilasi suunnitteluvastuineen Quattroserviceltä

Ruokalan rakenteet yllättivät

Ruokalarakennus on ollut jopa 1500 henkeä työllistäneen konepaja-alueen sydän. Siihen on kuulunut laitoskeittiö ja myöhemmin myös ruokamyymälä. Ruokasalia käytettiin myös juhlasalina. Talossa on toiminut myös terveysasema.

Konepajan työntekijät toivat aluksi omat eväät tai sitten ruokaa käytiin ostamassa kaupasta. Ruokalaosuuskunta perustettiin vuonna 1919 ja samalla alettiin rakentaa ruokalaa, joka valmistui vuonna 1921. Ruokasalit olivat punatiilisen rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa. Ruokalan yhteyteen perustettiin myös pienet myymälät, joista osuuskunnan jäsenille myytiin ruokatarvikkeita.

Ylimmässä kerroksessa toimi oppilaskoulu. Vuonna 1970 koulu muutti Voimalaan rakennettuihin uusiin tiloihin.

Ruokalarakennus oli alusta alkaen varustettu vesikiertoisella keskuslämmityksellä, mikä oli rakennusaikana edistyksellinen ratkaisu. Ikkunat on varustettu patterisyvennyksin.

Rakennuksen ikkunoita uusittiin 1960-luvun alkupuolella ja vesikatto on lähes uusi. Tässä talossa ei ollut ollut mikrobivaurioita. Siksi tiiliseinät on nyt hiekkapuhallettu ja jätetty näkyville. Ruokalaan tulee hotellin korkeimmat ja näyttävimmät huoneet ja myös hotellin sisääntulo.

Rakenteidensa osalta ruokala on osoittautunut kaikkein vaikeimmaksi korjata. Vasta kun välipohjista oli purettu pois orgaaniset aineet ja kannet, paljastui betonipalkkien kunto Sitowisen rakennesuunnittelijalle Heikki Aroselle.

Edellisissä remonteissa palkkien kantavuutta oli myös heikennetty poraamalla niihin reikiä.

Halkeamia oli niin paljon, että palkkeja on jouduttu vahvistamaan mantteloimalla ja injektoimalla.

”Rakennuksessa on paljon VR:n oman suunnittelun tuloksena syntyneitä ratkaisuja, jotka poikkeavat vastaavan ikäisten rakennusten tyyppiratkaisuista. Kohteessa on hyödynnetty myös ratakiskoja erilaisina palkkeina ja kannattimina. Yllätyksiä ovat tuottaneet myös monet kantavat väliseinät, joiden ei piirustusten mukaan pitänyt olla kantavia”, NCC:n suunnittelupäällikkö Ville Laankoski kertoo.

VR on aikanaan rakentanut taloa niillä materiaaleilla, mitä oli ollut käytettävissä. Rakenneratkaisut olivat VR:n insinöörien itsensä kehittämiä.

”Välipohjassa on jännä pilari-palkki-runko. Pilarit ovat siinä kantavana rakenteena, ja sitten siinä ovat primääripalkit, jotka menevät kuusi metriä kertaa kuusi metriä ruudussa. Sitten primääripalkiston sisällä on sekundääripalkisto, joka on tehty teräksestä. Palkin alapinta tulee lisäksi läpi holvista, eli tämä ei ole ihan perinteinen alalaattapalkisto, vaan olen keksinyt sille nimeksi välilaattapalkisto”, Laankoski sanoo.

Toimistoon tulee eniten hotellihuoneita

1980-luvun alun toimistorakennukseen tulee noin puolet hotellihuoneista. Siellä työt ovat kaikkein pisimmällä johtuen muun muassa siitä, että töitä on vauhditettu tahtituotannon avulla. Sen kokemuksista kerromme tarkemmin ensi viikon lehdessä.

Vertaamalla tahtituotannolla toteutettavan talon aikataulua ja ”perinteisesti” toteutettavan talon aikataulua, on tahtiaikataulun sisätyövaiheiden teoreettinen läpimenoaika merkittävästi lyhyempi. Tahtiaikataulun mukainen suunniteltu läpimenoaika yhdelle huoneelle on noin kuusi viikkoa, kertoo aiheesta diplomityön tehnyt työmaainsinööri Anton Ruohomäki. Hän tutki erityisesti tahtituotannossa ilmenevää hukkaa. Hukan poistaminen on osa kiertotalouteenkin liittyvistä tavoitteista.

Ympäristöriskejä ja kiertotaloutta

NCC:lle kyseessä on noin 15 miljoonan euron hanke, jossa riskit liittyvät pitkälti rakennusten kuntoon ja rakenteista löytyviin yllätyksiin.

Vastaava mestari Markku Kallioinen kertoo, että rakennuksista löytyi asbestia ja kreosoottia, mikä on tyypillistä tuon aikakauden rakennuksille. Sekin oli tiedossa, että konepaja-alueen maaperässä on erilaisia ympäristömyrkkyjä, mutta niiden määrä on toistaiseksi osoittautunut pienemmäksi kuin ennakkotutkimusten perusteella oli oletettu.

Vanhimmat talot on tehty puupaalujen päälle, minkä johdosta pohjaveden tasoa täytyy jatkuvasti valvoa, jotta paalut eivät pääse kuivumaan.

Jätemääriä minimoidaan ahkeralla lajittelulla. Työmaa onkin saanut sekajätteen osuuden melko alhaiseksi noin 10 prosenttiin jätemäärästä. Valpolan mukaan tähän kannustetaan palkkiojärjestelmän kautta tukemaan NCC:n kestävän kehityksen visiota.

Kiertotaloutta ja vanhojen materiaalien hyödyntämistä on huomioitu hankekehitysvaiheessa. Valpolan mukaan usein törmätään kuitenkin realiteettiin, että vanhat materiaalit eivät sovellu teknisiltä ominaisuuksiltaan uudelleen käytettäviksi. Syynä voivat olla esimerkiksi isot sisäilmapäästöt tai heikko lämmöneristävyys tai kulutuskestävyys.

Kiertotalous sopii korjaamiseen

Kiertotalous on rakennusalan seminaarien uusi hittiaihe. Määritelmänsä mukaan kertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta. Kiertotaloudessa materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa. Rakennukset suunnitellaan monikäyttöisiksi, muunneltaviksi ja helposti korjattaviksi.

Korjausrakentamiseen kiertotalous sopii erinomaisesti. Sen sijaan, että rakennetaan uutta, muutetaan vanhoja rakennuksia uuteen käyttötarkoitukseen. Kiertotalouden mukainen suunnittelu hyödyntää vanhoja ympäristöjä uudistaen niiden elinkaaren ja pidentäen käyttöarvoa. Käyttäjä puolestaan sopeutuu monikäyttöisiin tiloihin ja osaa hyödyntää vanhan rakennuksen arvon.