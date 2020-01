Peab rakentaa toimisto- ja hotellikompleksin Espooseen

Toimistotalon urakan tilaajana on Kiinteistö oy Espoon Swing Plus C ja hotellin tilaajana Kiinteistö oy Espoon Swing Plus A. Molemmat kiinteistöosakeyhtiöt omistaa Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Urakkaan kuuluu 7-kerroksisen toimistotalon ja 8-kerroksisen hotellin rakentaminen. Uusi toimistorakennus tulee jo aiemmin rakennetun toimistorakennuksen viereen. Rakennukseen tulee kaksi pysäköintikerrosta, jotka ovat myös hotellin käytössä. Uusi hotellirakennus rakennetaan toimistorakennuksen yhteyteen. Hotelliin tulee noin 260 huonetta. Kokonaisuudessa on yhteensä 22700 bruttoneliötä.

Toimistotalon rakentaminen käynnistyy maaliskuussa 2020 ja valmistuu lokakuussa 2021. Hotelliprojekti alkaa kesäkuussa 2020 ja on valmis tammikuun lopussa 2022.