Rakentajat innostuvat haastavista kohteista – ”Kahta samanlaista siltaa ei ole olemassa”

Helsinkiläinen Risto Laamanen ei ole mikään työpaikasta toiseen hyppelijä. Hän on ollut YIT:n palkkalistoilla lähes 39 vuotta ja lähes koko tuon ajan vastaavana työnjohtajana.

Mikä on saanut pysymään saman työnantajan leivissä näinkin pitkään?

”Yhteishenki on ollut hyvä, samoin esimiehet ja työkaverit.”

Tällä hetkellä Laamanen työskentelee Raide-Jokerin lohko neljän eli Oulunkylän seudun aluevastaavana Helsingissä. Hän johtaa siltojen, tukimuurien ja betonirakenteiden rakentamista.

Myöskään Rakennuslehden Työelämäkyselyn vastaajat eivät ole hanakoita työnantajan vaihtajia, vaikka takana on kuuma suhdannevaihe, jossa työpaikkoja on ollut paljon tarjolla. Vain 36 prosenttia on kiinnostunut uudesta työpaikasta. Viime kyselyssä vuonna 2018 avoimin silmin työmarkkinoilla olijoita oli hieman enemmän.

Vaikka kohtuullisen harva haluaa vaihtaa työpaikkaa, tuoreimpien suhdannenäkymienkin valossa on yllättävää, että turvallista työsuhdetta ei enää koeta niin tärkeäksi. Vielä vuonna 2018 vastaajista 44 prosenttia arvosti sitä, nyt vain 32 prosenttia.

Nyt hyvä palkka nähdään aiempaa merkityksellisempänä.

Joulukuussa toteutettuun työelämäkyselyyn vastasi 96 henkilöä, joilla on rakennus- ja kiinteistöalan koulutus ja työpaikka. He kuuluvat Rakennuslehden lukijapaneeliin.

Lukijapaneelissa on kaikkiaan yli 500 rakennusalan ammattilaista. Se edustaa kattavasti Rakennuslehden lukijakuntaa ja yleisemminkin rakennusalan koulutettujen ammattilaisten näkemyksiä.

Kiinnostavuus ja vapaus kiehtovat

Motivaatiota Laamanen sanoo saavansa vaihtelevista ja haastavista työkohteista. Hän on tehnyt urallaan pääosin siltoja. Niitä on kertynyt yli sata eri puolilla Suomea.

”Päädyin niiden pariin sattumalta. Se innostaa, että jokainen työmaa on uniikki. Kahta samanlaista siltaa ei ole olemassa.”

Tähtiniemen silta Heinolassa on jäänyt Laamasen mieleen kokonsa takia. Se on vinoköysisilta, joka ylittää lähes kilometrin matkalta vesistön.

Rakennuslehden Työelämäkysely Kysely tehtiin joulukuussa sähköisesti Rakennuslehden lukijapaneelille.

Kyselyyn vastasi 96 henkilöä, joilla on rakennus- ja kiinteistöalan koulutus ja työpaikka.

Suurin osa vastaajista työskentelee yksityisellä sektorilla.

Suurin osa vastaajista oli 25–69-vuotiaita. Kaksi kolmasosaa oli miehiä.

Eniten vastaajissa oli asiantuntijoita, suunnittelijoita tai konsultteja sekä työmaan johdossa tai muissa esimiestehtävissä työskenteleviä.

Toinen mieleen jäänyt silta oli Kemissä, jossa silta tuli voimalaitoksen alajuoksulle. Työt piti tehdä öisin, koska voimalaitos oli päivisin toiminnassa.

Myös Työelämäkyselyn vastaajat saavat työmotivaatiota mielenkiintoisista tehtävistä, kehittämisestä ja tekemisen vapaudesta. Tärkeänä pidetään myös työyhteisöä ja tunnetta, että arvostetaan työpaikalla.

”En jaksaisi niin sanottua liukuhihnatyötä”, kommentoi eräs vastaaja.

Toisen vastaajan mukaan hyvin tehty työ on mukava luovuttaa tilaajalle.

Kiinnostavuuden merkitys on vain noussut edellisestä kyselystä.

”En viihdy konttorilla”

Vaikeita hetkiä YIT:n Risto Laamanen ei jää miettimään, vaan ongelmat pitää vain hoitaa alta pois. Työniloa tuo se, että hän pääsee työmaalle. Hän sanoo, että työnjohto on hänen ominta aluettaan.

”En viihdy konttorilla. Se ei ole minun paikkani. Haluan olla kentällä ja rakennusmiesten ja urakoitsijoiden kanssa tekemisissä.”

Päänvaivaa töihin tuovat Laamasen mielestä uudet tietokoneohjelmat ja lisääntynyt paperityö. Lisäksi hän toivoo, että osaisi paremmin englantia, kun työmailla on kuitenkin ulkomaalaistakin työvoimaa. Tarvittaessa hän saa tulkkausapua nuoremmalta työnjohdolta.

Laamanen harkitsee jatkoa

Laamanen on 62-vuotias ja pääsisi jo piakkoin eläkkeelle. Työnantaja kuulemma mielellään pitäisi kokeneen tekijän, mutta tämä ei ole vielä tehnyt päätöstään.

”Sanoin päälliköille, että katsotaan millaisia kohteita olisi”, vastaava työnjohtaja sanoo hymyillen.

Reissuhommat Laamanen lopetti kaksi vuotta sitten. Tarkoitus olisi, että loppu-uransa hän olisi pääkaupunkiseudulla. Hän ei ikävöi aikaisia lähtöjä pakkasessa ja pimeässä.

Loppuaikana hän aikoo mentoroida nuorempia tekijöitä ja opettaa heille sillanrakennuksen niksejä.

Myös Työelämäkyselyn vastaajista vajaa puolet olisi valmis jatkamaan työntekoa yli virallisen alimman eläkeiän. Tosin kolmannes ei osaa sanoa kantaansa.

Eläkkeelle jäämisen venyttäminen voisi kiinnostaa vastaajia, jos työaika joustaisi ja tarjolla olisi erityisen kiinnostava projekti.

Edellisessä kyselyssä halukkaita jatkajia oli 52 prosenttia, mutta empijöitä oli vähemmän kuin nyt.