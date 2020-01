Tampereen uuden areenan alue alkaa jo hahmottua: korkein osa on 17-kerroksinen asuinkerrostalo

Tampereelle nousee nyt korkeita kerrostaloja sellaista vauhtia, että kaupungin keskustaa voi tasaisin väliajoin katsella yläilmoista aivan uusista suunnista.

Tuorein näkymä löytyy pian harjakorkeudessa olevan Wallesmanni-asuinkerrostalon ylimmistä kerroksista, josta aukeavat avarat näkymät alas Tampereen uuden monitoimiareenan ytimeen.

Wallesmanniin tulevat 17 kerrosta ovat vaivihkaa nousseet kurottelemaan lähes samoja korkeuksia kuin läheiset Torni-hotelli, 25 kerrosta, ja asuintalo Luminary, 21 kerrosta.

Wallesmannista näkee, että siinä missä vielä nyt on rakennusjätteen keräyslavoja, on pian jääkiekkokentän keskiympyrä. Valtavat betonirakennelmat mukailevat jo kaukalon pyöreyttä, ja seinät vieressä nousevat korkeuksiin, joissa aikanaan sijaitsee hotelli.

Jään tasalta areenan kupoliin tulee olemaan noin kolmekymmentä metriä, ja jo alkusyksystä areenan päällä pitäisi olla katto, jolloin sisään ei enää sada. Tampere nousee vauhdikkaasti ylöspäin.

Korkealta näkee myös, miten Pääradan junat sujahtavat yhdestä suunnasta kompleksin alle ja toiselta puolen ulos. Junasta ei näe, miten areena yläpuolella rakentuu. Areenan työmaata on muutoinkin ollut vaikea hahmottaa, mutta nyt siihen liittyvät toimisto- ja asuinrakennukset ovat alkaneet erottua kaupunkikuvassa.

Junaradan ja Areenan yhteyteen valmistuvan kokonaisuuden korkein osa on 17-kerroksinen asuinkerrostalo Topaasi. Sen marraskuussa myyntiin tulleista asunnoista on myyty tai varattu noin 60 prosenttia, mitä rakennusyhtiö SRV pitää hyvänä lukuna.

Myöhemmin tällä vuosikymmenellä alkanee hankkeen kakkosvaihe, jossa rakennettavien tornitalojen yli sadan metrin korkeus voi jo ylittää Torni-hotellin.

Tampereen Kannen areenan toimitusjohtajana aloitti viime syksynä Marko Hurme, joka pahoittelee sitä, että areena on profiloitunut niin vahvasti lätkään.

”Yli puolet tapahtumista on muuta kuin kiekkoa. Ne voivat olla myös taitoluistelua, urheilukilpailuja, sirkusta, joku kansainvälinen artisti tai kongressi”, Hurme sanoo.

Areena vetää parhaimmillaan noin 15 000 katsojaa eli vähän enemmän kuin Helsingin Hartwall-areena, mutta tarvittaessa se voidaan väliverhoilla pienentää myös muutaman tuhannen katsojan tapahtumiin sopivaksi.

Siitä tulee tapahtumapaikkana Helsingin Hartwall-areenalle jonkinlainen kilpailija, joka vetoaa ainakin uutuudellaan, uudella tekniikallaan ja tapahtumien nopealla vaihtomahdollisuudella. Pelkkä sisääntuloaula on suunnilleen saman kokoinen kuin koko Tampereen Tullikamari.

Permannolle voi kattaa illallisen vaikka parille tuhannelle kongressivieraalle, Hurme visioi. Olutjonojen etenemistä jouduttaa laite, joka täyttää hetkessä muovituopin pohjasta ilman, että olut kuohuaisi. Tuopit eivät ole kertakäyttöisiä.

”Olemme varmasti vaihtoehto jollekin ulkomaalaiselle artistille. Tai sitten artisti tulee molempiin areenoihin”, Hurme sanoo.

Liikenneyhteyksiä tuovat muun muassa alla kulkeva rautatie ja raitiovaunun pistoraiteen pysäkki läheisen Koskikeskuksen kohdalla.

Areenalla on puolellaan ainakin kaksi trendiä: kotimaan matkailun kasvu ja ihmisten halu ostaa tavaran sijasta palveluita. Tampere on ollut vuosia Suomen vetovoimaisimpia kaupunkeja.

Tampereen Kannen areenan nimi vaihtuu pian vaihtumaan, kunhan neuvottelut etenevät ja pääsponsori kerrotaan. Areena aukeaa yleisölle puolentoista vuoden päästä eli syksyllä 2021.

Rakennustyömaan koilliskulmaan on nousemassa Suomen toinen kasino. Sen seinissä on paikoin jo paikoillaan isot ikkunat toisin kuin Las Vegasin ikkunattomissa pelihalleissa, joissa ajantaju on tarkoitus kadottaa.

Veikkauksen projektipäällikkö Ari Tuuli sanoo, että Tampereen kasinosta on tarkoitus tehdä hyvin erilainen kuin Helsingin perinteinen kasino.

”Siitä tulee valoisa, vehreä, luottamusta herättävä aikuisten viihtymispaikka, josta myös näkee ulos”, Tuuli kuvailee.

Kasinon tulosta Tampereelle kerrottiin jo loppuvuodesta 2016. Sen jälkeen ilmapiiri uhkapelaamista vastaan muuttui nopeasti kielteisemmäksi. Tampereellakin on jo kuultu keskustelunavauksia siitä, että kasino olekaan ainoastaan hieno juttu. Esimerkiksi toimittaja Matti Mörttinen kirjoittaa Kulttuuritoimitus-verkkolehdessä, että sen voisi korvata teatterinäyttämöllä.

”Pelihelvetin sijoittaminen jääkiekkopyhätön ja muiden koko perheen aktiviteettien seuraksi ei ehkä olekaan enää niin oivallinen ajatus kuin joitain ajastaikoja sitten kuviteltiin”, Mörttinen kirjoittaa.

Mörttistä komppaa Tamperelaisen kolumnissaan entinen kansanedustaja ja nykyinen kaupunginvaltuutettu Tiina Elovaara, joka muistuttaa rahapeliongelmasta. Hänen mielestään kasinon haitat tulisi selvittää etukäteen.

Niin tehdäänkin. Sosiaali- ja terveysministeriö on jo rahoittanut tutkimuksen, jossa kasinon vaikutukset selvitetään. Tutkimusta koordinoi Helsingin yliopiston riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG). Tutkimus selvittää muun muassa, mitkä ovat kasinopelaamisen hyödyt ja haitat paikallisesti ennen ja jälkeen. Asiasta kertoi Aamulehti runsas viikko sitten.

Tutkimuksessa selvitetään muun muassa kasinon mahdollisesti aiheuttamat sosiaaliset haitat ja yhteiskunnalliset vaikutukset, kertoo yliopistotutkija Michael Egerer.

”Jo aiemmin tehtiin haastattelututkimus, jossa tamperelaisten näkemys oli, että kasino ei ole huono asia, vaan sillä voi olla taloudellisia hyötyjä. Toisaalta huomautettiin, että se voi tuoda myös sosiaalisia ongelmia”, Egerer sanoo.

”Isompi kysymys oli se, että tamperelaiset kokivat kyselyssä olevansa maanläheisiä ihmisiä ja pohtivat, miten kasino heidän kaupunkiinsa sopisi.”

Veikkauksen Tuuli sanoo, että kasinosta tulee vastuullinen paikka, jossa jokainen rekisteröityy sisään tullessaan. Selvityksessä on myös välineitä, joilla pelaajat voivat itse hallita omaa pelaamistaan. Käyttöön tulee myös Helsingissä jo sovellettu Euroopan kasinoliiton vastuullisuusohjelma.

”Haluamme rakentaa mielikuvan kasinosta toisenlaiseksi, ja se on tietysti haasteellista, koska emme voi tehdä sitä muuten kuin teoilla”, hän sanoo. Niihin päästään kahden vuoden päästä, kun Tampereen kasino on aloittanut toimintansa.

”Peliautomaatit kehittyvät vielä Kannen areenan ja kasinon avautumiseen mennessä, ja varmaankin saamme sinne myös sen ajan uutuuksia. Pohdinnassa on, miten kasinolla pelaaminen voisi video- ja digitaalitekniikkaa hyödyntäen olla aiempaa enemmän myös yhteinen sosiaalinen tapahtuma, josta voisi nauttia, vaikka ei itse pelaisi.”

Kasino tulee olemaan kooltaan noin kaksi kolmasosaa Helsingin kasinosta.