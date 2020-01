Töölön 30 000 neliön pysäköintiluolasto seisoo tyhjänä

Töölön pysäköintiongelmia helpottamaan alueelle kaavoitettiin muutama vuosi sitten uusi pysäköintiluola. Sen käyttö on kuitenkin vähäistä, koska asukaspysäköinti on huomattavasti halvempaa.

Pysäköintipolitiikka on muutenkin murroksessa. Helsinki on päättänyt, että kolmella uudella asuinalueella kokeillaan mallia, jossa rakennuttajat saavat päättää, kuinka paljon pysäköintipaikkoja talojen yhteyteen rakennetaan. Aiemmin Helsinki on määrännyt paikkojen määrän.