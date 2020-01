Useiden raitiovaunujen reitit saattavat muuttua: Länsi-Helsingin raitiotieuudistus nytkähti askeleen eteenpäin

Helsingin kaupunkiympäristö­lautakunta hyväksyi tiistaina Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman liikenteelliset periaatteet. Ne antavat suuntaviivat raitioteiden uudistamiseen ja uuden Vihdintien pikaraitiotien vanhaan katuverkkoon sovittamiseen.

Linjastomuutoksia ei lyöty lukkoon, mutta uudistus on mitä todennäköisimmin muuttamassa myöhemmin linjojen 1, 4 ja 10 liikennöintiä.

Raitiotiesuunnitelman liikenteelliset periaatteet hyväksyttiin muutamin lisäyksin höystettynä. Lautakunta muun muassa korosti hyväksytyssä vastaehdotuksessa, että mahdollisia linjoja tulee päätöksentekovaiheessa tarkastella useiden vaihtoehtojen pohjalta.

Raitiotiemuutosten syynä on Vihdintien pikaraitiotien sovittaminen kantakaupunkiin. Pikaraitiotielle on hahmoteltu reittiä Kannelmäen kauppakeskus Kaaren luota Pohjois-Haagan juna-aseman ja Valimon juna-aseman kautta Munkkivuoreen ja sieltä Tukholmankatua pitkin Mannerheimintielle. Sen päätepysäkki on Kolmikulmassa.

Koska Mannerheimintiellä on jo nyt niin paljon raitiovaunulinjoja kuin mahtuu, uusi pikaraitiotieyhteys ei sinne sovi ilman, että sille tehdään tilaa. Liikennesuunnittelijat ovat linjanneet uuden kaupunkiraitiotien Töölön ja Kampin kautta. Linja 4 voisi siirtyä sinne.

Mitään linjamuutospäätöksiä ei siis kuitenkaan tiistaina tehty, eikä esimerkiksi raitiolinja 4 ole näillä näkymin siirtymässä vuosiin minnekään.

”Joka tapauksessa nelonen kulkee nykyisellä reitillään seuraavat viisi vuotta”, kaupunkiympäristö­lautakunnan puheenjohtaja, Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki kommentoi lautakunnan kokouksen jälkeen.

Kaupungin tavoitteena on bulevardisoida Vihdintie eli tiivistää kaupunkirakennetta sen lähimaastossa. Asukasmäärä uudella kisko-osuudella kasvaisi runsaasta 20 000:sta 37 000 asukkaaseen ja työpaikkojen määrä noin 26 000:sta yli 41 000:een vuoteen 2050 mennessä.

Uusia kiskoja tarvittaisiin pari kilometriä

Jotta läntinen kaupunkiraitiotie toteutuisi, tarvittaisiin pari kilometriä uusia kiskoja Fredrikinkadulla ja Topeliuksenkadulla. Myös Nordenskiöldinkadulle tulisi 300 metrin pituinen uusi raideyhteys Topeliuksenkadun ja Mannerheimintien välille.

Vanhassa Munkkiniemessä muutos on herättänyt ankaraa vastustusta, koska nelosella on totuttu matkustamaan ydinkeskustaan Mannerheimintielle ja Aleksanterinkadulle. Uusi raideyhteys on saanut aikaan kielteisiä reaktioita myös Fredrikinkadun taloyhtiöissä ja yrityksissä.

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma tulee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn keväällä. Sen jälkeen asian käsittely jatkuu vielä kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

”Lautakunta edellyttää, että kun asia tulee kevään 2020 aikana seuraavan kerran lautakunnan käsittelyyn, niin siinä yhteydessä esitellään koko hankkeesta kaupunkitaloudellinen arviointi, laajennettu hankearviointi ja hankkeen liittyminen erityisesti kantakaupungin muihin tiedossa oleviin hankkeisiin sekä hankkeen liikenteelliset kokonaisvaikutukset”, Risto Rautavan (kok) ja Sirpa Asko-Seljavaaran (kok) tekemässä vastaehdotuksessa tähdennettiin.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.