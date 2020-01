YIT käynnisti loka-joulukuussa 500 asunnon hankkeet Venäjällä

Kohteiden arvo on yhteensä noin 22 miljoonaa euroa.

Jekaterinburgissa YIT käynnistää uuden Vektori-nimisen kerrostalon rakentamisen. 25-kerroksiseen taloon rakennetaan yli 270 asuntoa sekä pysäköintilaitos, jonka yhteyteen tulee liiketiloja sekä katolle asukkaiden oleskelualue. Kohde sijaitsee monipuolisten palveluiden sekä toimivien liikenneyhteyksien tuntumassa Jekaterinburgin keskusta-alueella. Kohteen suunniteltu valmistumisaika on loppuvuodesta 2021.

Tjumenissa YIT aloitti Finski zaliv -asuinalueen toisen vaiheen rakentamisen. 9-kerroksiseen taloon on suunniteltu yli 200 asuntoa, joissa on pääasiassa kahdesta kolmeen huonetta. Osa asunnoista on niin sanottuja transformereita, joissa asukas voi tehdä pohjaratkaisuun muutoksia vähällä vaivalla omien tarpeidensa muuttuessa. Taloon rakennetaan lisäksi liiketilaa sekä opetustilat 40 esikouluikäiselle lapselle. Kohteen toisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Lisäksi YIT hankki vuoden 2019 lopussa Pietarista uuden tontin kaupungin ydinkeskustan tuntumasta, ja sille on tarkoitus rakentaa noin sadan asunnon kerrostalo. Tulevan kohteen läheisyydessä toimii useita korkeakouluja sekä kulttuurikohteita, muun muassa Mariinski-teatteri.