Suunnittelu- ja konsultikonserni Granlund laajentaa datakeskus-liiketoimintaansa Ruotsiin. Yhtiö avaa Lidköpingiin konesalien suunnitteluun ja asiantuntijapalveluihin keskittyvän yrityksen. Yksikkö aloittaa toimintansa neljän paikallisen asiantuntijan voimin ja yhtiön tiedotteen mukaan vahvuus on tarkoitus nostaa kymmeneen henkeen kevään 2020 aikana.

Granlundilla on Ruotsissa useita pitkäaikaisia konesaliasiakkuuksia.

”Granlund Sweden AB:n perustamisen myötä jalansijaa Ruotsin markkinoilla voidaan vahvistaa merkittävästi. Konesaliliiketoimintaan on panostettu Granlundilla viime vuosina vahvasti ja se työllistää lähes 100 asiantuntijaa konsernin 1000:sta osaajasta”, tiedotteessa sanotaan.

Konesalisuunnittelun liiketoimintajohtaja Jari Innanen Granlund oy:stä näkee Ruotsin markkinoilla paljon potentiaalia.

”Konesalien rakentaminen on vahvassa kasvussa ja Pohjoismaista erityisesti Ruotsi on onnistunut houkuttelemaan useita alan toimijoita. Markkina on huomattavasti Suomen markkinaa suurempi”, hän sanoo.

Granlundin tavoitteena on pitkällä tähtäimellä nousta yhdeksi datakeskussuunnittelun johtavista toimijoista Ruotsissa.

”Tietysti Ruotsi on kiinnostava markkina muutenkin. Uskomme, että Granlundilla on sellaista erityisosaamista, joka kiinnostaa myös naapurimaassamme”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Metsi.

Granlund Sweden ab:n toimitusjohtajana aloittavan Marcus Karlssonin mukaan datakeskusten tulevaisuus niin Ruotsissa kuin muualla maailmassa näyttää hyvin positiiviselta siirrettävän datan määrän ja nopeusvaatimusten kasvaessa.

”Nyt toiminnan aloittavalla tiimillämme on vahva kokemus globaalista konesalibisneksestä sekä laajat paikalliset verkostot. Tämä mahdollistaa toiminnan nopean käynnistämisen Ruotsissa”, hän arvioi tiedotteessa.

Digitalisaation mukana datakeskusten rakentaminen Pohjoismaissa on kasvanut vauhdilla viime vuosien aikana. Ennusteiden mukaan Pohjoismaihin tulevat konesali-investoinnit voivat seuraavan viiden vuoden aikana olla jopa 20 miljardia euroa.