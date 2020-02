Granlund osti SSEP:n Rovaniemeltä

Kiinteistö- ja rakennusalan konserni Granlund jatkaa yritysostojaan. Nyt haaviin on jäänyt rovaniemeläinen SSEP Finland, joka tulee osaksi Granlundia helmikuussa sovitun yrityskaupan myötä.

SSEP Finland on sähkösuunnitteluun ja -valvontaan keskittynyt yritys, joka on toiminut Pohjois-Suomessa lähes kymmenen vuotta. Granlundin tavoitteena on nousta taloteknisen suunnittelun markkinajohtajaksi Lapin seudulla.

Yrityskaupan myötä konserni pystyy tarjoamaan alueella koko taloteknisen suunnittelun kokonaisuutta. Vuonna 2016 toimintansa aloittanut Granlund Rovaniemi on Lapin johtava LVIA-suunnittelija, ja SSEP Finland täydentää palettia sähköpuolen asiantuntemuksellaan. Se tuo konserniin myös voimalaitos- ja suurjänniteosaamista.

Yhtiöt yhdistävät toimintansa vuoden 2020 aikana. SSEP Finlandin viisi työntekijää siirtyvät vanhoina työntekijöinä Granlund Rovaniemeen fuusion yhteydessä. Jukka Kärki jatkaa Granlund Rovaniemen toimitusjohtajana ja SSEP Finlandin toimitusjohtaja Juha Alhainen nimitetään varatoimitusjohtajaksi ja osakkaaksi.