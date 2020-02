Kalasataman Bryga pokkasi Ympäristörakenne-palkinnon

Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan kauppakeskus Redin puistokansi Bryga on valittu Vuoden 2019 Ympäristörakenteeksi. Tornitalokokonaisuuden yhteydessä sijaitseva yleisölle avoin puisto on Suomen oloissa uutta, tulevaisuuteen katsovaa kaupunkirakentamista, jossa on runsaasti eri-ikäisille sopivia toimintoja.

Betoniteollisuus ry:n, KIVI ry:n ja Puutarhaliitto ry:n järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin Jyväskylässä Viherpäivillä. Palkitun kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa olivat mukana SRV Rakennus, Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo, Arkkitehtitoimisto Helin & Co, Lighting Design Collective, Sweco Rakennetekniikka, Sitowise, Puutarhapalvelu Hannonen ja Terrawise, jotka palkittiin kunniakirjoilla.