KHO avasi YIT:lle oven Katajanokan parkkiluolaan

Helsingin Katajanokalle suunniteltu parkkiluola on askeleen lähempänä toteutumista. Korkein hallinto-oikeus on maanantaina päättänyt, että alueen asemakaavaa koskeva valituslupa on hylätty.

Rakennusyhtiö YIT suunnittelee 500-paikkaisen pysäköintilaitoksen rakentamista Satamakadun, Kruunuvuorenkadun, Mastokadun ja Katajanokanlaiturin rajaamalle maanalaiselle alueelle.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituksen teki naapurissa sijaitseva asunto-osakeyhtiö. Pysäköintihallin ohella alueelle suunnitellaan toimistoja ja hotellia. Valitus koski varsinaisesti niitä.

Hankekehitysjohtaja Timo Lehmus YIT:ltä kertoo, että päätös on tietenkin YIT:n kannalta positiivinen.

”Voimme nyt hakea rakennuslupaa ja alkaa tehdä tarkempia jatkosuunnitelmia.”

YIT:n suunnitelmana on rakentaa Katajanokalle pysäköintiluola ja myydä se tämän jälkeen pysäköintilaitoksen pyörittämisestä kiinnostuneelle yritykselle.

Pysäköintihallin käyttäjiksi havitellaan muun muassa risteilymatkustajia, alueella töissä olevia, Wanhan sataman tapahtumien kävijöitä ja Katajanokalla asuvia.