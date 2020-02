Koivusaaren palkitun metroaseman mosaiikkilattia uusiksi

Koivusaaren metroaseman laituritason lattia Helsingissä uusitaan ensi kesänä laiturin mosaiikkibetonilattiassa havaittujen halkeamien vuoksi. Halkeamat eivät vaikuta aseman käytettävyyteen, mutta korjaus halutaan Länsimetro oy:n mukaan tehdä viivyttelemättä.

Pintarakenteiden remontti tehdään ajalla 1.6. – 5.8.2020 kolmessa vuorossa. Kyseisenä aikana asema on suljettu. Mittavan remontin hinta-arvio on Helsingin Sanomien tietojen mukaan 770 000 euroa. Se on määrä jakaa noin puoliksi urakasta vastaavan tilaajan Länsimetro oy:n ja lattian toteuttaneen urakoitsijan SRV Rakennus oy:n kesken.

Aseman hissit ja sisääntuloaula ovat korjaustöiden ajan työmaakäytössä. Korjaustyön aikana molemmin puolin työmaata on käynnissä tiheä metroliikenne. Metroliikenteen sujuvuus otetaan Länsimetron mukaan huomioon korjaustyön suunnittelussa.

Koivusaaren metroasema on reitin hiljaisin ja sillä oli vuonna 2019 keskimäärin 2 100 matkustajanousua arkipäivää kohden. Viereisellä Lauttasaaren metroasemalla oli vuositasolla arkisin keskimäärin 12 200 matkustajanousua.

Vuoden työmaana vuonna 2015 palkittu asema on valmistunut 2016 ja se otettiin liikennekäyttöön marraskuussa 2017. HSL järjestää Koivusaareen remontin ajaksi korvaavaa bussiliikennettä.