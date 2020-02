Länsimetron lisäovi aukeaa Tapiolan Urheilupuistossa

Länsimetron Urheilupuiston metroaseman uusi itäinen sisäänkäynti avautuu matkustajille lauantaina 29.2.2020.

Kyseinen asema suunniteltiin ja toteutettiin alunperin vain yhden varsinaisen sisäänkäynnin varaan. Runsaan matkustajapalautteen myötä viereisen Jousenpuiston pysäköintilaitoksen hätäpoistumisreitti on nyt muutettu Urheilupuiston toiseksi sisäänkäynniksi. Järjestely sujuvoittaa myös nopeasti kasvavan Jousenpuiston asuinalueen matkustajien kulkua.

Uuden sisäänkäynnin rakentaminen edellytti Länsimetron mukaan mm. viranomaisten vaatimia rakenteellisia muutoksia sisäänkäyntiin ja teknisiä muutoksia metron järjestelmiin. Rakentamisen aikana huomioitiin myös käytössä olevan metron turvallisuusvaatimukset.

Läntinen sisäänkäynti on entiseen tapaan matkustajien käytössä. Uusi sisäänkäynti on esteetön, kuten kaikki muutkin Länsimetron asemien sisäänkäynnit. Uuden sisäänkäynnin tunnus on HSL:n matkustajaopasteissa C.