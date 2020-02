Mänttä-Vilppulassa on vuosien pohdinnan jälkeen päätetty, mitä tehdä vanhalle Serlachiuksen lentokentälle: rakennetaan kentän ympärille loma-asuntoja, yrityspuisto ja kylpylähotelli.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina Lakeside Airpark Finland -nimellä kulkevan projektin äänin 28–7. Hankkeen kokonaisbudjetti on 250 miljoonaa euroa.

Mänttä-Vilppulan kaupungin omia rahoja lentoaseman alueen kehittämiseen ei panna. Sadan miljoonan euron rahoituksen on luvannut järjestää italialainen Osanna Group suomalaisen tytäryhtiönsä Osanna Finlandin kautta.

Loput 150 miljoonaa on tarkoitus saada ”kehittämällä ja myymällä alueelle rakennettavia kiinteistöjä”, sanoo kaupungin elinkeinoyrityksen Yrke Kiinteistöjen toimitusjohtaja Otto Huttunen.

Osanna ottaa hankeyhtiön omistuksesta 81 prosentin osuuden, loput saa Mänttä-Vilppulan elinkeinoyritys Yrke.

Mänttä-Vilppula on lupautunut panemaan hankkeen takia kolmeksi vuodeksi kymmenen miljoonaa euroa omalle sulkutililleen hyvän tahdon osoituksena, sanoo kaupunginjohtaja Markus Auvinen.

Hänen mukaansa tämä kertoo rahoittajille, että kaupunki aikoo hoitaa velvoitteensa maankäytön ja kaavoituksen suhteen.

Kaupungissa kyselty rahoituksesta

Äänestyspäätös oli selvä, mutta kaupungissa on myös kyselty Osanna-yhtiön taustoista ja rahoituksen yksityiskohdista.

Yrken toimitusjohtaja Otto Huttunen vakuuttaa, että rahoituksen järjestäjän taustat on selvitetty eikä epämääräistä ole löydetty. Hän sanoo, ettei voi avata rahoituksen yksityiskohtia.

”Olemme terveesti epäilleet ja käyttäneet aikaa siihen, että saamme vastaukset. On tutkittu Osannan Suomi-yhtiön taustalla olevat henkilöt ja emoyhtiön taustat. Vastaan ei ole tullut mitään, mikä poikkeaisi normaalista kansainvälisen rahoituksen keräämisestä ja välittämisestä.”

Osanna on Huttusen mukaan järjestämässä samaan aikaan rahoitusta myös kahteen muuhun suomalaiseen projektiin. Yhtiö on mukana sadan miljoonan euron lomakylähankkeessa Luumäellä ja 20 miljoonan euron projektissa Tahkolla.

”Osanna kerää rahoitusta eri lähteistä, ja meidän tapauksessamme lähde on eurooppalainen. Meillä on myös ollut mahdollisuus tutustua muihin heidän rahoittamiinsa kohteisiin”, Huttunen sanoo.

Tällä kertaa rahoitus tulee Huttusen mukaan luxemburgilaisesta sijoitusrahastosta.

Yhtiön palveluksessa kaksi työntekijää

Kansainvälinen yritystietoyhtiö Orbis kertoo, että Osanna Groupin palveluksessa oli viime joulukuussa kaksi työntekijää. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 790 000 euroa.

Rakennushankkeen keskipisteessä oleva sorapintainen lentokenttä rakennettiin 1970-luvun alussa G. A. Serlachius Oy:n tekemiä lannoituslentoja varten. Nyt kentän vieressä toimii lentokoneasentajakoulu.

Kaupunki ja ilmailuharrastajat ovat pohtineet erilaisia tapoja kentän kehittämiseen jo 2000-luvun alusta. Kaupungin elinkeinoyritys on hakenut kehittämälleen projektille kansainvälistä rahoitusta vuodesta 2018.

”Kunnan ei ole tarkoitus lähteä pyörittämään lomakeskusta. Tarkoituksena on rakentaa merkittävä kiinteistöomaisuus ja sitten myydä se eteenpäin”, Huttunen sanoo.

Osanna-yhtiö Italialainen Osanna Group omistaa Osanna Finlandista 51 prosenttia ja brittiläinen Asset & Capital omistaa siitä 49 prosenttia.

Osanna Groupin omistaja on 95 prosentin osuudella Francesco Osanna, 41.

Asset & Capital -yhtiön omistaa James Goff, 64.

Hankeyhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa maaliskuun alussa, kun valtuuston päätös on lainvoimainen.

Airparkilla tarkoitetaan aluetta, jossa asukkailla on käytössään oma lentokenttä. Vastaavia on esimerkiksi Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Pohjoismaissa on toistaiseksi vasta yksi, ruotsalainen Siljan Airpark, jossa kentän vieressä on loma-asuntoja ja ilmailumuseo.

Tarkoituksena on myydä Mänttä-Vilppulan Sassin aluetta nimenomaan ulkomaisille ilmailun harrastajille.

”Ihan kylki kylkeen taloja ei voi rakentaa. Mitä pitempään tätä hanketta on suunniteltu, sen enemmän tässä on korostunut sellainen ’nordic lifestyle’ ja ekologinen eläminen”, sanoo Huttunen.