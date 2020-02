Purkuvimma iski betonibrutalismiin – nyt puretaan Helsingin Itä-Pasilaa

Helsingin Itä-Pasilassa Arndt Pekurisen puiston vieressä on iso työmaa. Vielä viime syksynä osoitteessa Asemamiehenkatu 3 sijaitsi koko korttelin kokoinen toimistotalo. Arkkitehtitoimisto Matti Hakalan suunnittelema kuusikerroksinen rakennus valmistui vuonna 1978.

Lokakuussa 2019 kiinteistöä alettiin purkaa.

Triplan ja muun Keski-Pasilan sekä Pohjois-Pasilan rakentaminen on sysännyt muutoksen liikkeelle myös 1970-luvulla rakennetussa Itä-Pasilassa. Kiinteistöjen omistajat ovat viime vuosina lähestyneet kaupunkia erilaisin kaavamuutostoivein.

Vuonna 2015 SRV haki kaupungilta asemakaavan muutosta Asemamiehenkatu 3:een. SRV halusi rakentaa vanhan toimistotalon tilalle uuden asuinkerrostalon.

Kaupunki kuuli kiinteistönomistajia. Jotta kehitys Pasilassa ei tapahtuisi täysin hallitsemattomasti, päätettiin luoda erityiset Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteet. Helsingin kaupungin projektinjohtaja Päivi Ahlroos kertoo, että houkutus muuttaa vanhoja toimitiloja asunnoiksi on suuri.

Toimistoja, kouluja, kirkkoja, liiketiloja

Viime vuosina Helsingissä yleistynyt niin sanottu purkava täydennysrakentaminen näyttää kohdistuvan erityisesti 1960- ja 1970-lukujen rakennuksiin.

Helsingissä on 2010-luvulla purettu yhteensä 416 rakennusta, joiden rakennusvuosi osuu näille vuosikymmenille. Joukossa on muun muassa 26 toimistorakennusta sekä 13 liike- ja tavarataloa tai kauppakeskusta.

Päiväkoteja, peruskouluja, lukioita tai muita oppilaitoksia on purettu yhteensä 27.

Vuonna 2015 kaupunki purki Jakomäestä kolme vuonna 1968 valmistunutta asuinkerrostaloa. Vuonna 2018 Katajanokalta purettiin vuonna 1979 rakennettu asuinkerrostalo.

Joukossa on myös yksi kirjasto ja yksi kirkko.

Museoviraston yliarkkitehti Pekka Lehtinen vertaa tilannetta 1960-lukuun. Silloin purkuvimman alle joutuivat erityisesti puiset kaupunkirakennukset ja kokonaiset kaupunkialueet – sekä muun muassa jugend, joka ei vastannut sen ajan tarpeita.

Vanhoista taloista haluttiin eroon. Monet oli jo päästetty huonoon kuntoonkin.

Ennen toista maailmansotaa rakennetut talot ovat nykyään hyvin pidettyjä ja suuressa arvossa. Iso osa niistä on suojeltuja. Puutalot ovat muodikkaita.

”Mutta sen aikakauden talot ovat hyvin pieni osa meidän koko rakennuskannastamme”, Lehtinen muistuttaa.

Pasilassa tutkitaan uusia käyttömahdollisuuksia

”Itä- ja Länsi-Pasila on maakuntakaavassa merkitty maakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi. Itä-Pasila kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin kivikaupungin kulttuuriympäristöön.”

Näin todetaan viime lokakuussa valmistuneissa Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteissa.

Periaatteissa todetaan myös, että ”erityisesti 1970- ja 1980-luvun toimitilarakennuskannan tullessa peruskorjausikään, vuokralaisten vaihtuessa tai toimintaympäristön muuttuessa on tullut ajankohtaiseksi rakennusten ja tilojen eri käyttömahdollisuuksien tutkiminen”.

Käytännössä Asemamiehenkatu 2:ssa tutkitaan toimistokorttelin rakennusoikeuden lisäämistä. Opastinsilta 1:ssa ja 2:ssa tutkitaan asuinkerrostalojen ja toimistotalojen korvaamista uusilla asuintaloilla sekä rakennusoikeuden lisäämistä.

Kirjurinkatu 3:ssa ja Opastinsilta 8:ssa tutkitaan toimistorakennusten korvaamista uudisrakennuksilla, joihin tulisi toimisto- ja asuintiloja. Junailijankatu 3:ssa tutkitaan toimisto- ja asuinrakennusten korvaamista toimistorakennuksilla.

Asemamiehenkatu 3:ssa kaavamuutos on tehty ja rakentaminen alkaa keväällä.

Arndt Pekurisen puiston viereen nousee arkkitehtitoimisto Jaakkola Arkkitehtien suunnittelema neljän taloyhtiön muodostama kokonaisuus, jonne tulee yhteensä 250 vapaarahoitteista asuntoa.

”Rakennustapa ei ole ikuista”

Usein 1960- ja 1970-lukujen rakennusten purkamista perustellaan sillä, että talot ovat tulleet peruskorjausikään ja että niiden korjaaminen on kallista.

Pekka Lehtisen mielestä on ihan selvää, ettei 1960- ja 1970-lukujen rakennustapa ole ikuista. Rakennusten käyttöikää voitaisiin kuitenkin pidentää huomattavasti, jos niistä pidettäisiin huolta.

”Suomessa ajatellaan, että uudet rakennukset ovat huoltovapaita ja tarvitsevat vanhetessaan perusteellisen peruskorjauksen, vaikka päälinjana pitäisi olla jatkuva kunnossapito”, Lehtinen sanoo.

Rakennusten hoitoon kuuluu korjaustarpeen seuraaminen. Korjauskelvottomaksi mennyt osa vaihdetaan.

Muitakin perusteita purkamiselle on kuin rakennuksen kunto. Helsinki aikoo purkaa Meri-Rastilassa asuintaloja, jotka on rakennettu 1990-luvun alussa.

Peruste on, että tontit ovat liian väljiä.

Lehtinen ymmärtää kasvavan kaupungin tarpeet tiivistyä. Toisaalta muuttotappiopaikkakunnilla on paineita purkaa tyhjäksi jääviä rakennuksia. Pitäisikö meidän silti harkita vähän tarkemmin, mitä me puramme?

Lehtisen mielestä betonirakenteiden kanssa pitäisi pystyä elämään vähintään sata vuotta – siitä huolimatta, että rakennuksissa on kertakäyttöisiä osia ja että niitä pidetään usein rumina.

Vaikka rakennusten käyttöikä ajateltiin betonibrutalismin aikakaudella lyhyeksi, valtaosa meidän 1960- ja 1970-lukujen taloistamme on käyttökelpoisessa kunnossa.

Myös Helsingin kaupunginmuseo on katsonut, ettei esimerkiksi Pasilassa ole perusteita rakennusten purkamiseen. Kaupunginmuseon arkkitehti Mikko Lindqvist hieman ihmettelee purkuintoa nimenomaan Itä-Pasilassa.

”Emmehän me ajattele muuallakaan, että täysin hyväkuntoinen rakennus pitäisi purkaa”, Lindqvist sanoo.

Purkava täydennysrakentaminen uhkaa myös Itä-Pasilan alkuperäistä identiteettiä, kun alun perin toimistoalueeksi suunnitellulle alueelle halutaan nyt lisää asuntoja.

Pasila on megastruktuuri

Kaupungin omien kirjattujen periaatteiden mukaan Itä-Pasila kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin kivikaupungin kulttuuriympäristöön. Esimerkiksi Itä-Pasilaan elimellisesti kuuluva, kansitasolla kulkeva kävelyreitistö on ”inventoitu arvoympäristö”.

Onko Pasila siis arvokas alue? Mikä sen todellinen arvo on?

Arkkitehti Reijo Jallinojan suunnittelema Itä-Pasila on suomalainen tulkinta 1960- ja 1970-lukujen vaihteen ajankohtaisista arkkitehtuurivirtauksista. Se perustuu voimakkaasti niin sanottuun strukturalistiseen ideologiaan.

Pasila on megastruktuuri. Se on myös Helsingin ensimmäinen aluerakentamishanke. Pasilalla on myös maine.

Lindqvist kertoo, että alueen huono maine sai alkunsa jo rakentamisen aikana.

”Pasilaan tehtiin strukturalistinen kaava, joka määräsi sellaisista asioista kuin tonttitehokkuudesta ja valokulmista. Kaavassa ei ollut kauheasti kaupunkikuvallisia vaateita”, Lindqvist kertoo.

Samaan aikaan edistyskritiikki alkoi vaikuttaa kaupunkisuunnittelussa. Pasilaa pidettiin hyvänä esimerkkinä huonosta suunnittelusta. Länsi-Pasila suunniteltiinkin toisin.

Lindqvist on sitä mieltä, ettei Itä-Pasilan maine ole enää huono.

”Me osaamme nyt katsoa sitä toisesta näkökulmasta. Pasila on saanut omalla tavallaan arvostusta.”

Helsingin Kaupunginmuseo on antanut useita lausuntoja Pasilaan liittyen. Se on lausunnoissaan painottanut säilyttävää näkökulmaa. Lindqvistin mukaan rakennussuojelun näkökulmasta kysymys on siitä, että kaupungin eri kehitysvaiheiden historia säilyisi edustavana, monipuolisena ja todistusvoimaisena.

Museoviraston Lehtinen miettii, miten nyt rakennettaviin taloihin suhtaudutaan tulevaisuudessa. Hän epäilee, että samat kysymykset tulevat eteen.

”Me toistamme samaa virhettä. Triplakin on nyt hieno, mutta ehkä sekin on jonain päivänä meidän mielestämme ruma ja sen tilat tyhjinä.”