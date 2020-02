Raaden hammas Caverionin hoitoon

Caverion on tehnyt sopimuksen Kiinteistö Oy Keilaniemen Tornin kanssa Fortumin entisen pääkonttorin Raaden hampaan, nykyisen Accountor Towerin kiinteistön ylläpidosta.

Sisätiloiltaan remontoidussa ja nykyisellään Suomen korkeimmassa toimistotalossa Caverionilla on kokonaisvastuu tilojen olosuhteiden sovitusta tasosta, taloteknisten järjestelmien vuosihuolloista, kaikkien turvajärjestelmien pääkäyttöpalveluista ja vuosihuolloista, sähkökäytön johtamisesta sekä kiinteistön- ja ulkoalueiden hoidosta.

Kiinteistö liitetään yhtiön kiinteistövalvomoon. Näin varmistetaan, että kiinteistön olosuhteet säilyvät sovitun mukaisina ja tekniset järjestelmät toimivat moitteetta. Valvomosta seurataan myös kohteen energiankulutusta.

Accountor Towerin kiinteistönhallinnassa hyödynnetään Caverionin digitaalista alustaa (Caverion SmartView). Se yhdistää ja analysoi kiinteistöstä saatavan datan ja antaa kiinteistön omistajalle ja kiinteistömanagerille reaaliaikaista tietoa kiinteistön toiminnoista ja olosuhteista.

Keilaniemen tunnetuin maamerkki on valmistunut 43 vuotta sitten ja se lienee Suomen ensimmäinen avotoimistoksi tehty rakennus. Talon päävuokralainen on Accountor oy. Rakennuksessa on toimistojen lisäksi ravintoloita, päiväkoti, liiketiloja ja kuntosali. Accountor Towerin edustalle tulee palveluita sisältävä toriaukio, jonka alapuolelle rakentuu parkkihalli. Kiinteistön omistaa HGR Property Partnersin ja YIT:n yhteisyritys Regenero Oy.