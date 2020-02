Reim Groupin toimitusjohtaja vaihtuu

Uusi toimitusjohtaja Jukka Mäkinen aloittaa REIM Group -konsernin toimitusjohtajana 1.3.2020.

Mäkisellä on vankka kokemus isännöinnistä ja Reimistä. Hän on toiminut Reim Tampereen toimitusjohtajana vuodesta 2009 lähtien.

Reimin palveluksessa Mäkinen on ollut vuodesta 2003. Koulutukseltaan hän on yo-merkonomi.

”Konsernihallitus päätti Mäkisen valinnasta yksimielisesti. Tehty ratkaisu auttaa Reimiä vahvasti eteenpäin”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Timo Multanen.

Multasen mukaan Mäkinen tuntee toimialan perinpohjaisesti.

”Tampereen toimisto on Reimin vahvimpia yksiköitä ja Mäkinen on osoittanut siellä monipuolista osaamista. Yksikön talous on kehittynyt vahvasti ja Mäkinen on saanut koko henkilökunnan osallistumaan kehittämiseen ja asiakkaiden palvelemiseen”, Multanen toteaa.

Mäkinen on uudesta tehtävästä innostunut.

Reim Group -konsernin nykyinen toimitusjohtaja Saija Hellgrén ilmoitti lokakuussa 2019 irtisanoutumisesta, työ päättyy 29.2.2020.