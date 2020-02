SRV:n osake sukelsi pörssissä ennätysalas mutta on toipumassa

Pörssin kaupankäynti käynnistyi kello 10, ja alimmillaan SRV:n osakekurssi kävi 1,245 eurossa kello 10.14 aikoihin. Se on osakkeen kaikkien aikojen alin noteeraus. Kun keskiviikon päätöskurssi oli 1,44 euroa, tämän päivän alimmassa kurssissa oli laskua 13,5 prosenttia eilisestä.

Nyttemmin yhtiön osakekurssi on toipunut hieman. Kello 10.46 SRV:n osakkeella käytiin kauppaa 1,36 eurolla. Kurssissa oli laskua 5,6 prosenttia keskiviikon päätöskurssista.

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna SRV:n osake on ollut kehno sijoitus, sillä osake listattiin kesäkuussa 2007 Helsingin pörssiin 9,0 euron merkintähinnalla. Kymmenen vuotta sitten helmikuussa 2010 yhtiön osakekurssi oli jo laskenut 4,79 euroon. Sen jälkeen meno on ollut pomppuista, sillä kymmenen vuoden aikajanalle on mahtunut välillä nousujakin. Jo viime lokakuussa osake kävi suunnilleen yhtä alhaisilla tasoilla kuin nyt.