Taloyhtiöissä luvassa parannuksia sähköautojen lataamiseen, yhä useampi uudiskohde varustetaan sähköautoille sopivaksi

Sähköautojen latausmahdollisuuksiin taloyhtiöissä on luvassa parannuksia. Isot asuntorakennuttajat kertovat varustavansa yhä useamman uudiskohteensa autopaikan sähköautoille sopiviksi.

Esimerkiksi Bonava tuo sähköautojen latausvalmiuden kaikkien uudiskohteidensa autopaikoille.

Tälle on syynsä. Ladattavien sähköautojen määrä kasvaa. Realia Isännöinnin viime vuonna teettämän tutkimuksen mukaan 70 prosenttia taloyhtiöissä asuvista on sitä mieltä, että taloyhtiöissä tulee tulevaisuudessa olla valmius sähköautojen lataamiseen.

Ongelmana monessa taloyhtiössä on nyt se, ettei latauspisteitä eikä edes latausvalmiutta ole. Latausvalmius tarkoittaa sitä, että sähköjärjestelmän kapasiteetti on suunniteltu jo rakennusvaiheessa riittävän suureksi.

Tavallinen lämmitystolppa ei yleensä riitä lataamaan sähköautoa varsinkaan, jos ladattavia autoja on paljon. Auton lataaminen tolpasta saattaa aiheuttaa oikosulun ja pahimmillaan tulipalon.

Lataaja maksaa sähkön Lataussähkön maksaa aina sähköauton käyttäjä. Suositeltavaa on laskuttaa sähkö todellisen eli mitatun kulutuksen mukaan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara myöntää taloyhtiöille avustusta latauspisteiden rakentamiseen. Lähtökohta on, että avustusta saa 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, mutta enintään 90 000 euroa. Avustuksta voi kuitenkin saada 50 prosentin suuruisena silloin, kun vähintään puolilla paikoista on latausmahdollisuus 11 kilowatin tai sitä suuremmalla teholla.

Latauslaitteita tai latausvarauksia tulee myös lähes kaikkiin YIT:n tänä vuonna valmistuviin uudiskohteisiin. Yrityksen strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Marko Oinas kertoo, että latauspaikkojen määrä vaihtelee kohteittain. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun uudiskohteissa lähtökohta on, että vähintään 20 prosenttia paikoista on tällaisia.

Latausmahdollisuus yleistyy uudiskohteissa hiljalleen, sillä joissakin kohteissa autopaikoituksen ratkaisut on saatettu tehdä jo useita vuosia sitten, Oinas sanoo.

”Mutta näihinkin on mahdollisuuksien mukaan pyritty saamaan jokin määrä latausmahdollisuuksia.”

YIT:n aiemmin valmistuneita rakennushankkeita, joissa on latauslaitteita tai latauspaikkavarauksia, on karkeasti arvioituna 50 kappaletta.

Skanska: Kaava velvoittaa yhä useammin

SRV:n nyt suunnitteilla olevissa kohteissa puoleen autopaikoista asennetaan sähköautojen latausmahdollisuus.

Aiemmin paikkojen osuus on ollut parinkymmenen prosentin luokkaa, kertoo asuntoliiketoiminnan myyntijohtaja Riikka Lohikoski.

”Asukas hankkii itse latauslaitteen. Järjestelmä mitoitetaan niin, että taloyhtiö voi itse myöhemmin laajentaa sitä ja sähköautoille varattujen autopaikkojen määrää.”

Skanska Kotien kaikissa ennakkomarkkinoinnissa olevissa ja suurimmassa osassa rakenteilla olevissa kohteissa on sähköautojen latausmahdollisuus: joko latauspiste valmiina tai mahdollisuus lisätä se myöhemmin.

Isoissa kaupungeissa kaava velvoittaa yhä useammin toteuttamaan osan autopaikoista siten, että niissä voi ladata sähköautoja, sanoo Skanskan viestintäpäällikkö Liisa Salmela.

Osakkaat päättävät enemmistöpäätöksellä

Olemassa olevissa taloyhtiöissä latauspisteiden saamista hankaloittaa päätöksenteko.

Jos autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa, osakkaat päättävät latauspisteiden hankinnasta yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Kustannukset jakautuvat kaikkien osakkaiden kesken normaalin vastikeperusteen mukaisesti.

Hankalammaksi asian tekee, jos taloyhtiöllä on autopaikkoja usean taloyhtiön yhteisessä parkkihallissa. Tällainen tilanne on esimerkiksi Kalasatamassa asuvalla Mika Nikkolalla. Hän odottaa tehtaalta sähköautoaan ja on ollut mukana taloyhtiönsä latauspaikkahankkeessa.

Parkkihallissa, jota Nikkola käyttää, on vajaat sata paikkaa, ja sen jakaa kolme eri taloyhtiötä. Kaikissa yhtiöissä ei ole kiinnostusta sähköautojen latauspaikkoihin.

”Sähköauton käytettävyyttä kuitenkin parantaa huomattavasti se, että auton saa kotona lataukseen. Lähin latauspaikka on ollut kauppakeskus Redissä”, Nikkola sanoo.

Autopaikoilla on lämmityspistorasiat, joilla ei pysty lataamaan sähköautoa. Pistorasioita saa käyttää vain auton lämmittämiseen ja imurointiin.

”Päädyimme omassa taloyhtiössämme väliaikaiseen ratkaisuun eli hitaaseen latausmahdollisuuteen nykyisillä johdotuksilla. Käytännössä kuuden autopaikan lämmityspistorasiat päivitetään lataukseen sopivaksi.”

Asennuskustannukset ovat noin 250 euroa autopaikkaa kohden.

”Moni ajattelee, että latauspisteessä pitäisi olla hirveät tehot”

Sähköautojen latausmahdollisuuksia taloyhtiöissä hidastavat osittain väärät mielikuvat, sanoo toimitusjohtaja Antti Helén sähköurakointiliike Energiavahdista.

”Moni ajattelee, että latauspisteessä pitäisi olla hirveät tehot ja akku pitäisi saada ladattua täyteen kahdessa tunnissa.”

Jos autopaikoilla on lämmitystolpat, taloyhtiössä ei ole kuitenkaan pakko eikä välttämättä edes järkevää lähteä tekemään isoa, kymmenien tuhansien eurojen sähköremonttia vain muutaman sähköauton käyttäjän tähden, Helén sanoo.

”Alkuun pääsee juuri hitaalla 10–12 tunnin latauksella, eli esimerkiksi yön yli sähköauton akkuun saa noin 100 kilometrin kantaman. Suurin osa autoilijoista pärjää sillä, ja se on helpompi saada läpi taloyhtiössä.”

Taloyhtiöitä myös pelottaa sitoutuminen useiden vuosien pituisiin palvelusopimuksiin ja kuukausimaksuihin. Helén muistuttaa, että saatavilla on ratkaisuja, joissa tällaisia edellytyksiä ei ole.

”Alkuun pääsee juuri hitaalla 10–12 tunnin latauksella, eli esimerkiksi yön yli sähköauton akkuun saa noin 100 kilometrin kantaman.”

Ympäristöministeriössä leivotaan paraikaa lakiehdotusta sähköautojen latausmahdollisuuksista. Isännöintiliitto on arvostellut lausuntokierroksella ollutta lakiluonnosta siitä, että se on tiukempi kuin EU-direktiivi.

Toteutuessaan laki edellyttäisi, että uudiskohteet ja vanhat asuinrakennukset, joissa on vähintään viisi autopaikkaa ja joissa tehdään isoja, myös pysäköintialueelle ulottuvia remontteja, joutuisivat varustamaan kaikki paikat sähköautojen latausvalmiudella.

Isännöintiliiton mielestä tämä saattaisi johtaa pahimmillaan siihen, että taloyhtiöt jättävät tärkeät korjaukset tekemättä.

Ympäristöministeriöstä kerrotaan HS:lle, että lakiehdotusta muokataan lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella. Ehdotuksen tarkempaa sisältöä ympäristöministeriö ei vielä kerro.

Uuden lain pitäisi tulla voimaan maaliskuussa.