Tänä vuonna valmistuu monta hienoa pilvenpiirtäjää – Melbourne voittaa Beyoncen kurveilla kauneuskilpailun

Tänäkin vuonna korkeimmat pilvenpiirtäjät valmistuvat Kiinaan ja Dubaihin. Silti muuallakin tavoitellaan taivaita ja pilvenpiirtäjien ulkonäkö on muuttunut entistä näyttävämmäksi.

B1M-julkaisu on muutamassa vuodessa noussut yhdeksi maailman mielenkiitoisimmista uusien projektien ja rakentamisen teknologioiden esittelijöistä erinomaisilla videoillaan. B1M:n perustajiin kuuluva Fred Mills esitteli sivustoa RIL:n järjestämässä InfraBIM Open tapahtumassa tammikuussa.

B1M on tehnyt videon 20:stä mielenkiintoisimmasta tänä vuonna valmistuvasta rakennushankkeesta. Niistä kolmannes on stadioneja ja toinen kolmannes pilvenpiirtäjiä.

Dubain Expo 2020 on varmaan mielenkiitoisin arkkitehtuurin näyttely. Siellä on esillä kaikki huiput, kuten Santiago Calatrava, Gmishaw ja Foster+Partners.

Australian Melbourne on monesti äänestetty maailman viehättävimmäksi kaupungiksi. Tänä vuonna se kunnostautuu pilvenpiirtäjärintamalla. Premier Tower on saanut muotoonsa innoituksen Beyoncen Ghost-musiikkivideosta. 294 metriä korkea Elenbert Fraserin suunnittelemaa rakennusta voisi kuvailla myös sanalla kurvikas.

Toinen huippukohde Melbournessa on nimeltään Australia 108. 319 metriä korkea torni on täynnä luksusasuntoja. Ylimmät kerrokset tarjoavat näköalat pilven yläpuolelle.

New York on menettänyt Dubaille asemansa pilvenpiirtäjäkaupunkina, mutta kyllä sinnekin niitä vielä rakennetaan. Central Park Towerin korkeus on 472 metriä eli siellä asukkaat ovat vielä enemmän pilvessä kuin Australiassa. Silmiinpistävää on rakennuksen hoikkuus, mikä tarkoittaa sitä, että todella varakkaalla ostajalla on näkymät joka suuntaan. Suunnittelijana on Adrian Smith + Gordon Gill Architects, joka on suunnitellut kaksi maailman korkeinta pilvenpiirtäjää, Kingdom Towerin Saudi- Arabiaan ja Burj Khalifan Dubaihin.

Chicagon uusin pilvenpiirtäjä on Vista Tower. Lauri Markkasen NBA-pelejä katsomaan menevät voivat majoittua yli 300 metrin korkeuteen, sillä kaupungin kolmanneksi korkeimmalla rakennuksella on korkeutta 363 metriä. Erikoisuutena mainitaan, että se on korkein naisarkkitehdin suunnittelema pilvenpiirtäjä kaupungissa. Arkkitehti on pilvenpiirtäjistään tunnettu Jeanne Gang.

Etelä-Amerikassa Brasilian uusi ylpeys on Yachthouse Residence Clubin kaksoistornit Balneario Camboriussa. Korkeutta 81-kerroksilla torneilla on 280 metriä. Meksikon Monterreyn Torres Obispadosta tule 305 metrin korkeudellaan Latinalaisen Amerikan ykkönen. Edellinen ennätys oli Chilen Torre Costaneralla.

Afrikassa tavoitellaan taivaita kiinalaisten voimin. Etiopian Addis Abebaan valmistuu 198 metriä korkea Etiopian kaupallisen pankin pääkonttori. Runko valmistui jo vuonna 2015, mutta rahapula hidasti julkisivun valmistumista. Rakentaja on kiinalainen China State Construction Engineering Corporation. Projekti on toiminut samalla erinomaisen kouluna etiopialaisille insinööreille.

Euroopassa on monta mielenkiintoista pilvenpiirtäjäprojektia valmistumassa. Milanon PWC Towerin on suunnitellut sama Daniel Liebskind, jonka käsialaa on Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen tornit. Vieressä ovat Zaha Hadidin ja Arata Isozakin pilvenpiirtäjät, joten Milanossa kävijää hemmotellaan hyvällä arkkitehtuurilla. PWC Towerin korkeus on 175 metriä.

Lontoon ”kurkku” saa pian kilpailevan katseenvangitsijan, kun 22 Bishopgate valmistuu. Korkeutta tällä kaupallisella rakennuksella on 278 metriä. Tontille piti alun perin rakentaa ihan toinen pilvenpiirtäjä, mutta sen rakentaminen loppui 2012 rakentamisen lamaan. Tornista tulee Shardin jälkeen Britannian korkein rakennus.

230 metriä korkea Varsowa Tower varmistaa, että Stalinin lahja Puolan kansalle ei enää hallitse Varsovan silhuettia. Foster+Partnersin suunnittelema torni on Britannian EU-eron jälkeen korkein rakennus EU:ssa. Tosin virallisesta 310 metrin korkeudesta 80 metriä on hankittu hieman kyseenalaisin keinoin katolle sijoitetun maston avulla.

B1M on tehnyt hyvä videon myös siitä, kuinka monen muunkin pilvenpiirtäjän oikea korkeus on ihan jotain muuta kuin on ilmoitettu.

Katolle on tehty mitä kummallisimpia korotuksia, jotta korkeuskilpailussa pärjättäisiin. New Yorkin korkein pilvenpiirtäjä One World Trade Center (kuvassa 6.) pärjää monille kiinaisille torneille vain mastonsa avulla. Fake news, voisi joku tähän lohkaista.