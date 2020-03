Baronalta ja Luonalta karanteeniasuntoja vierastyöntekijöille

Monet rakennustyöntekijät asuvat töissä ollessaan ryhmämajoituksissa, jolloin samassa tilassa majoittuu useita työntekijöitä. Mikäli sairastunut ja oireileva työntekijä vetäytyy jaettuun asuntoon, myös asuinkumppanit altistuvat tartunnalle.

Henkilöstöpalveluyritys Barona on yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavan Luonan ja rakennusliike Firan kanssa kehittänyt konkreettisen palveluratkaisun koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Palvelussa työmaalta poistettu henkilö ohjataan työmaalta Luonan karanteeniasuntoon, jossa hänelle tehdään oireiden arviointi etäpalveluna. Luona tarjoaa sairastuneille terveydenhuollon tuen etänä, ja Barona vastaa ruokahuollosta suoraan asuntoon. Baronan kautta löytyvät myös sijaiset sairastuneen työntekijän tilalle.

Tavoitteena on turvata ensisijaisesti työntekijöiden terveys sekä myös työmaan toiminnan jatkuvuus. Uudenmaan työmaiden rakennustyöntekijöistä noin kolmannes on ulkomaalaisia.

“Koronatilanteen eskaloituminen herätti meidät nopeasti etsimään ratkaisua, joka pitäisi alan työntekijät terveinä. Moni virolainen työntekijä on jäänyt Suomeen, kun Viron raja suljettiin, sillä he eivät halua menettää työpaikkaansa. Siksi heidän hyvinvointinsa Suomessa on nyt turvattava”, Barona Rakennus Oy:n toimialajohtaja Timo Ahola kertoo tiedotteessa.

Fira kokeilee ensimmäisenä

Fira-konserni on sitoutunut tässä vaiheessa käyttämään rahaa palvelun käyttöön ja kehittymiseen 50 000 euroa.

“Firalle työntekijöiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Haluamme kutsua myös muita toimijoita mukaan palvelun kehittymiseen sekä koronavirustartuntojen ehkäisyyn ja hoitoon. Tätä kautta pystyttäisiin varmistamaan myös työmaan pienempien alaurakoitsijoiden työntekijöiden turvallisuus sekä toiminnan jatkuvuus. Tämä on alkua, eli jatkamme yhdessä kehitystyötä turvallisuuden parantamiseksi ja tartuntojen ennaltaehkäisyksi”, Firan toimitusjohtaja Jussi Aho kertoo.

Tällä hetkellä suurimmat riskitekijät tartunnan saamiseen työmaalla ovat työmaan sosiaalitilat ja ruokailupaikat. Lisäksi työmiesten käydessä työpäivän aikana ostamassa evästä kaupasta, heidän tartuntariskinsä kasvaa.

Lisäpalveluna Barona hoitaa työmaaruokailun kokonaisuudessaan siivoukseen asti huolehtien hyvästä hygieniasta, ja Fira aikoo kokeilla myös tätä palvelua työmaillaan.