FISE:ltä ensimmäiset kosteudenhallintakoordinaattorit – pätevyyden sai 12 asiantuntijaa

Rakennusalan henkilöpätevyyspalvelua ylläpitävän FISE oy:n Kosteudenhallintakoordinaattor in pätevyyslautakunta on hyväksynyt kosteudenhallintakoordinaattor in pätevyyden 12 henkilölle. Ne ovat laatuaan ensimmäiset Suomessa.

Kosteudenhallintakoordinaattor in pätevyys perustuu kaksi vuotta sitten voimaan tulleeseen ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Sen mukaan tilaajan on nimettävä rakennushankkeeseen kosteudenhallinnan erityisasiantuntija, jonka tehtävänä on valvoa ja ohjata kosteudenhallinnan toteutumista hankkeessa koko rakentamisprosessin ajan.

”Kiinnostus uutta pätevyyttä kohtaan on ollut suurta. Sillä on varmasti vaikutus siihen, että rakentaminen on jatkossa laadukkaampaa ja terveellisempää”, RILin tekninen päällikkö Pekka Talaskivi toteaa.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL toimii pätevyyden sihteerijärjestönä.

Pätevyys voimassa seitsemän vuotta

Kosteudenhallintakoordinaattor i on keskeisessä roolissa myös Kuivaketju10-toimintamallissa, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan suunnittelusta rakentamisen kautta käyttöön ja ylläpitoon. Rakentamisen Laatu RALA ry:n ylläpitämä malli perustuu ketjuun, jossa kosteusriskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja työssä onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla.

Kosteudenhallintakoordinaattor in pätevyys edellyttää vähintään AMK-tasoista rakennusalan korkeakoulututkintoa tai vastaavaa, FISEn hyväksymää korkeakoulutasoista kosteudenhallintakoordinaattor in täydennyskoulutusta sekä pätevyystentillä ja työkokemuksella todennettua näyttöä kosteudenhallinnan osaamisesta. Todettu pätevyys on voimassa seitsemän vuotta kerrallaan.

FISEn hyväksymiä kosteudenhallintakoordinaattor in täydennyskouluttajia ovat tällä hetkellä Metropolia AMK, Oulun AMK, RATEKO, Savonia AMK ja TTS.

Pätevöityneet henkilöt yhteystietoineen löytyvät FISEn pätevyysrekisteristä www.fise.fi/patevyysrekisteri.