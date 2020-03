Helsinki laajentaa koulua vanhaan tupakkatehtaaseen

Helsingin kaupunki vuokraa Ressun peruskoululle ja lukiolle lisätilaa toimistotalosta Ruoholahdenkadulta Kampista. Valtuusto päättää keskiviikkona 1900-luvun alussa tupakkatehtaaksi rakennetun arvotalon vuokraamisesta koulun käyttöön.

Peruskoulun päärakennus on Lapinlahdenkadulla eli sinne on noin puoli kilometriä kevyen liikenteen väylä Baanaa pitkin. Lukion tilat Kalevankadulla on juuri remontoitu kuntoon.

Molemmat käyvät ahtaaksi, koska peruskoulun lasketaan kasvavan 277 oppilaalla ja lukion 220 oppilaalla. Lukiot paisuvat Helsingissä, koska toisella asteella opiskelevien ikäluokat ovat juuri kääntyneet kasvuun. Ressussa on lisäksi mahdollista opiskella myös englanniksi suomen lisäksi ja valtuustostrategiassa englanninkielisiä vaihtoehtoja on luvattu lisätä.

Tilat otetaan käyttöön vaiheittain syksyllä ja vuodenvaihteessa. Sitä ennen niissä tehdään muutoksia, jotta ne soveltuvat koulun käyttöön.

KAUPUNKI suunnittelee kokonaan uutta lukiorakennusta esimerkiksi Kielilukiolle Myllypuroon, Luonnontiedelukiolle Kumpulan kampukselle ja Vuosaaren lukiolle. Lisäksi esimerkiksi Mäkelänrinteen lukio laajenee.