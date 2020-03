Lähes sata talonrakennusalan yritystä on jo lomauttanut, vaikka pahin rysäys ei ole osunut rakentajiin

Eilisen torstain tietojen mukaan talonrakennusalalla oli käynnissä yt-neuvottelut 97 yrityksessä.

Lomautusuhan alla on 8890 henkilöä.

Talonrakentaminen-nimikkeen alla on lomautusuhan alla 3916 henkilöä. Määrä on kasvanut kahdessa vuorokaudessa noin 650 henkilöllä.

Edellisessä uutisessa Rakennusalan henkilöstö on vielä säästynyt lomautusaallolta – vain pieni määrä yrityksistä on käynnistänyt lomautusneuvottelut ei ollut mukana ”erikoistunut rakennustoiminta” nimikkeen alla olevat rakentajat. Siellä on käynnissä yt-neuvotteluja 78 yrityksessä. Ne koskevat 4974 henkilöä.

Tiedot perustuvat vähintään 20 henkilöä työllistävien yritysten TE-toimistoon antamiin ilmoituksiin. Tämä kaunistaa tilastoja, sillä rakennusalalla on paljon pieniä yrityksiä.

”Pienemmät yritykset eivät päädy meidän haaviimme. Olettaisin, että pienet yritykset ovat ensiksi vaikeuksissa”, strategiajohtaja Jouko Nieminen KEHA-keskuksesta arvioi viime keskiviikkona.

KEHA-keskus on valtakunnallinen ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.

Rakentamisen lomautusmääriä saattaa pienentää myös se, että työvoimaa vuokraavien yritysten mahdolliset lomautusilmoitukset menevät näiden yritysten kautta. Niistä ei pystytä erotelemaan toimialaa.

Kaikkiaan Suomessa on yt-neuvottelujen piirissä eilisen tiedon mukaan 238829 henkilöä.