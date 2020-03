Lapinlahden sairaala-alueen ideakilpailuun tuli vain yksi ehdotus – sisältää myös uudisrakentamista

Voittajan valinta oli sikäli helppo tehtävä, että kilpailuun ei tullut muita ehdotuksia. Kuitenkin arviointiryhmästä kerrotaan, että ehdotuksen tuli olla kilpailun tavoitteiden mukainen.

”Vaikka Lapinlahden kevät oli lopulta kilpailun ainoa ehdotus, kävi arviointiryhmä ehdotuksen perinpohjaisesti läpi. Ryhmän jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että ehdotus vastasi hyvin asetettuihin tavoitteisiin, minkä vuoksi esitimme sitä kilpailun voittajaksi”, arviointiryhmän puheenjohtaja Mikko Aho kertoo tiedotteessa.

Ehdotuksen ovat laatineet arkkitehtitoimistot Ark-Byroo, Arkkitehtitoimisto Opus ja Arkkitehdit Soini & Horto sekä Nrep ja Oaklins Merasco oy.

Voittajaehdotus etenee Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn kevään aikana. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto päättävät asiasta vuonna 2020. Kiinteistöjen korjaus- ja rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuonna 2021, ja töiden on tarkoitus valmistua vuoteen 2024 mennessä.

Lapinlahden kevät -ehdotuksessa sairaalarakennukset peruskorjataan vanhaa rakennustapaa ja kulttuuriarvoja kunnioittaen. Muun muassa rakennusten painovoimainen ilmanvaihto säilyy pääosin ennallaan.

”Päärakennuksen keskeiset huoneet ja tilat palautetaan Engelin aikaiseen asuun ja pääportaat avataan yleisölle. Vältämme ylikorjaamista, mutta korjaamme vauriot ja teemme rakennuksesta turvallisen ja terveellisen käyttäjilleen. Suojelun kannalta toisarvoisiin kohtiin sijoitetaan hissit, jotka muuttavat rakennuksen lähes esteettömäksi”, arkkitehti Marianna Heikinheimo Ark-Byroosta sanoo.

Alueella jo olevan Y-Säätiön palvelutalo Koivulan pihapiiriin rakennetaan kaksi uutta palveluasumiseen tarkoitettua uudisrakennusta. Lisäksi Länsiväylän kupeeseen, puistoalueen reunalle rakennetaan uusi, arkkitehtonisesti korkeatasoinen hotelli. Se luo melumuurin, joka auttaa torjumaan häiritsevää liikennemelua ja parantaa siten puiston viihtyisyyttä ja rauhoittaa pihapiiriä.

Uudisrakennusten pinta-ala vastaa noin viittä prosenttia alueen pinta-alasta. Uudisrakentaminen mahdollistaa alueen arvorakennusten kunnostamisen laadukkaasti, ja samalla alueen yleishyödyllistä toimintaa voidaan jatkaa ja laajentaa. Palveluasunnot sekä hotelli rakennetaan käytön ajalta hiilineutraaleiksi, ja niiden lämmitys ja jäähdytys on tarkoitus toteuttaa Qheatin innovatiivisella geolämpöjärjestelmällä.

Useiden yleishyödyllisten toimijoiden kanssa on jo neuvoteltu rakennusten käytöstä, ja kiinnostuneita käyttäjiä ovat muun muassa Miina Sillanpään Säätiön omistama Wilhelmiina Palvelut oy sekä Helsingin Diakonissalaitos. Ehdotuksessa sairaalan päärakennuksen yhdeksi pääkäyttäjäksi tulee Moomin Characters oy, jonka suunnitelmana on tuoda rakennukseen muun muassa pohjoismaisen kuvitustaiteen museo, kirjakustantamo, agentuuri, kirjakauppa ja kaupunkikulttuuria rikastuttavia tapahtumia. Rakennuksen pohjoisiin siipiin tuodaan Lapinlahden identiteettiin sopiva kaupunkihostelli ja eteläsiipeen avataan kulttuurialan toimijoille tarkoitettuja työtiloja sekä Moomin Charactersin toimitilat.

Hotellin potentiaalisten vuokralaisten kanssa on käyty neuvotteluja, ja useat korkeatasoiset hotellitoimijat, kuten esimerkiksi Hilton, Swissôtel ja Hotusa, ovat olleet kiinnostuneita hotellista.