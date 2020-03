Puustelli ottaa kylpyhuonekalusteissaan käyttöön vedenkestävän biokomposiitin

Kylpyhuonekalusteiden rungoissa on kehärakenne, joka valmistetaan ruiskuvalumenetelmällä biokomposiitista. Biokomposiitti on polypropeenin ja sellukuidun yhdistelmä, joka on yhtiön mukaan vedenkestävä, myrkytön, ekologinen, muuntautuva ja kestävä materiaali. Suomalaisen innovaation tuotekehitys ja valmistus on sataprosenttisesti Suomessa.

Kylpyhuonekalusteiden yleisimpänä runkomateriaalina on MDF- tai lastulevy, joista molemmat kestävät kosteutta huonosti. Puustellin kylpyhuonerungon materiaalina oleva biokomposiittikehä kestää vettä sataprosenttisesti. Yhtiö antaa sille 30 vuoden takuun.

Rungot voidaan viimeistellä mallistovalintojen myötä eri tavoin. Puustelli on kehittänyt runkoon komposiitista myös design-päätylevyn, jonka pinnassa on hillitty, eri tyyleihin sopiva kuvio. Levyyn on tehty ruiskuvalun yhteydessä pienet kohdistimet, joiden avulla päätylevyn saa ruuvattua täsmällisesti kehässä oleviin valmiisiin reikiin.

Keittiökalusteisiin soveltuva kalustejärjestelmä on ollut tuotannossa jo vuodesta 2013 lähtien Puustellin Miinus-keittiöissä. Vuonna 2018 Puustellin keksinnölle myönnettiin eurooppapatentti.

Puustelli Group kuuluu satavuotiaaseen Harjavalta-konserniin, johon kuuluvat myös Kastelli Group ja Lapti Group.