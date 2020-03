Schücon kysely: Uudiskohteissa tingitään usein lasi- ja alumiinijärjestelmistä

Lasi- ja alumiinijärjestelmiä toimittavan Schücon tutkimusyritys Norstatilla teettämän kyselyn mukaan noin joka toisessa uudiskohteessa on vaihdettu suunnittelijoiden siihen valitsema lasi- ja alumiinijärjestelmä. Yleisimmäksi syyksi mainitaan kustannusten karsiminen.

Laadulla tai rakennusteknisillä perusteilla vaihtoa perustelee noin neljännes vastaajista. Yleisimmin vaihdosta päättää kiinteistön rakennuttaja tai hankinnan edustaja.

Liki puolet rakennusalan ammattilaisista on myös havainnut ongelmia uudiskohteiden lasi- ja alumiinijärjestelmissä. Yleensä kyse on vuotavista ikkunoista tai huonosti kestävistä saumoista. Yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo, että lasi- ja alumiinijärjestelmiä on jouduttu korjaamaan aiottua nopeammin.

”Ongelmien taustalla lienee halu säästää kustannuksissa. Hieman yllättävää on, että säästöjä tehdään ammattilaisten mukaan yleisimmin yksityisissä asuinrakennuksissa kuin julkisissa kiinteistöissä”, Schücon Suomen toimitusjohtaja Mika Koskinen toteaa.

Tutkimusyritys Norstat haastatteli kyselyä varten viime vuoden loppupuoliskolla puhelimitse 124 rakennusalan ammattilaista. Heistä liki 80 prosenttia työskenteli esimiestehtävissä.