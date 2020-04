Asuntokauppojen määrä putosi huhtikuussa 25 prosenttia

Asuntokauppojen määrät putosivat huhtikuussa selvästi. Kiinteistönvälitysketjut Sp-Koti ja Kiinteistömaailma kertovat molemmat välittäneensä huhtikuussa noin 25 prosenttia vähemmän asuntoja kuin vuotta aiemmin.

Asuntokaupassa näyttäisi nyt olevan tilanne, jossa suurin osa ostajista on edelleen valmis tekemään kaupat, jos vain oikea kohde löytyy – ja samaan aikaan iso osa myyjistä on vetäytynyt myyntiaikeista.

Sp-Kodin toimitusjohtajan Jukka Rantasen mukaan hankintojen eli uusien myyntikohteiden määrä laski heidän ketjussaan huhtikuussa selvästi enemmän kuin tehtyjen kauppojen lukumäärä, jopa 35 prosenttia.

Kauppoja ei voida tehdä, jos markkinoille ei tule myytävää. Siksi Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä on huhtikuun lukuihin jopa tyytyväinen. Hän odotti kauppamäärien putoavan enemmän.

Toukokuustakin Kyhälä on pelännyt todella heikkoa ja on nyt tyytyväinen, kun sielläkin ”näyttää tapahtuvan jotain”.

Kyhälä arvioi, että toukokuussa kauppamäärät putoavat maaliskuun luvuista ja jäävät edellisvuodesta 30-40 prosenttia. Myönteistä kuitenkin on, että Kiinteistömaailman sivuilla kävijämäärät ovat kasvaneet viime keväästä.

”Ihmisiä pyörii verkossa nyt enemmän. Asuntoasiat eivät ole kadonneet mihinkään”, Kyhälä sanoo.

Rantanen tutkii tuoretta Etuovi.comin raporttia, jonka mukaan suomalaisten asunnonostoaikeet ovat lisääntyneet maaliskuun kyselystä – sekä oman että sijoitusasunnon.

”Mutta samaan aikaan niiden määrä on vähentynyt, joille asunnon myyminen olisi lähiaikoina ajankohtaista. Tämä on se pullonkaula. Tarjontaa ei tule”, Rantanen sanoo.

Vanhojen ihmisten varovaisuus on lisääntynyt

Kiinteistömaailman Kyhälän mukaan kauppamäärien putoaminen johtuu lähes yksinomaan siitä, että perheasuntoja myyvät vanhemmat ihmiset ovat koronaviruskriisin takia poistuneet markkinoilta.

”Heidän osaltaan varovaisuus on selvästi kasvanut. Siksi myyntiin tulee vähemmän tavaraa”, Kyhälä sanoo.

Hän uskoo, että kun Suomen hallitus vaan lähtee purkamaan liikkumisrajoituksia, kansalaisten turvallisuuden tunne lisääntyy ja sen myötä aktiviteetit.

”Asuntokauppaa auttaa myös se, että juuri tähän aikaan vuodesta kauppa keskittyy muutenkin kesämökkeihin ja omakotitaloihin enemmän kuin kerrostaloasuntoihin”, hän sanoo.

Mitä tapahtuu rakentamiselle?

Iso kysymysmerkki juuri nyt on, mitä tapahtuu rakentamiselle. Uudisasuntotuotanto on pysynyt ennätyksellisen korkealla viime vuodet, ja uusien asuntojen kauppa on kannatellut koko asuntokauppaa.

Jo ennen koronakriisiä oli nähtävissä, että rakentamisen suhdanne hieman rauhoittuu. Nyt Jukka Rantasen mukaan rakennusliikkeet ovat reagoineet nopeasti.

Kiinteistömaailmalla välitettävien uudisasuntojen määrä kasvoi huhtikuussa, mutta Sp-Koti kertoo, ettei se saanut huhtikuussa välitettäväkseen yhtään uudiskohdetta.

Jukka Rantanen tietää ainakin yhden tapauksen, jossa rakennusliike päätti vetäytyä jo sovitusta kohteen ennakkomarkkinoinnin aloittamisesta. Aloitus siirtyy eteenpäin.

Toisaalta vielä alkuvuonna uudiskohteista tehtiin vilkkaasti kauppaa, mikä tarkoittaa sitä, että kunhan asunnot valmistuvat, ostajat joutuvat panemaan vanhat kotinsa myyntiin.

Mutta Rantanen kantaa huolta rakentamisesta.

”Huolestuttaa, että tulee äkkijarrutus. Rakentamisessa on ollut viime vuodet työvoimapulaa ja nyt moni rakentaja uhkaa joutua työttömäksi. Kun sitten tilanne paranee, kestää oman aikansa, ennen kuin rakennusliikkeet pystyvät aloittamaan rakentamista uudelleen”, hän sanoo.

Lisäksi uhkana on, että vaikka kuluttajat saavat edelleen asuntolainaa helposti ja halvalla, rakennusliikkeet eivät saa rahoitusta uusiin aloituksiin.

”Olisi kuitenkin hyvä, että pankit rahoittaisivat edelleen hyviä kohteita, joille on kysyntää”, Rantanen sanoo.