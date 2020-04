SRV rakentaa Uudenkaupungin koulukeskuksen elinkaarimallilla

Kaupunki sai sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta 9.3. määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. SRV:n lisäksi tarjouksen teki YIT.. Hankkeen kilpailutus toteutettiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä, jossa neuvottelukierroksia oli kahdeksan. NCC:n ja Caverionin ryhmittymä jättäytyi pois kolmannella kierroksella

Hankintapäätöksen ja sopimuksien teon jälkeen hanke jatkuu varsinaisella hankkeen toteutusvaiheella. Aluksi palvelutuottajan kanssa suunnitellaan toimintoja ja tiloja tarkemmin tarjoussuunnitelmien pohjalta.

Palvelutuotannon suunnittelu ja valmistelu tapahtuu syksyn 2020 ja rakennusvaiheen alettua alkuvuodesta 2021. Sivistys- ja hyvinvointikeskus (SIHY) valmistunee vuonna 2023, jolloin yhtenäiskoulun oppilaat, lukion opiskelijat, 87 varhaiskasvatuksen lasta, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kansalaisopisto ja musiikkiopisto täyttävät toiminnallaan uuden rakennuskompleksin.

Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa, että keskus toteutetaan yhdistämällä laina- ja leasingrahoitusta. Koulukeskus rahoitetaan leasingrahoituksella ja monitoimi- ja uimahalli taselainalla.

Hanketta kehitetään elinkaarimallin mukaisesti tilaajan, käyttäjän ja palveluntuottajan tarpeet huomioiden. Mallissa talosta vastataan yhdessä 20-25 vuotta (5 vuotta optio), jonka takia yhteinen laatukäsitys on tärkeä määrittää. Noin 50 miljoonan euron rakennushankkeessa elinkaarivaiheen kustannukset voivat nousta samaksi kuin rakentamisenkin.

Korjaus vaihtui uudisrakentamiseen

Alun perin Viikaisten koulu piti vain peruskorjata. Varsinkin kaupunginarkkitehti on vastustanut vuonna 1957 valmistuneen kaupunkikuvaan olennaisesti kuuluneen rakennuksen purkamista..

Vuonna 2016 valmistui kaupungin teettämä laskelma, jonka mukaan lyseon modernisointi maksaisi enemmän kuin uusi rakennus, kun vertailtiin 25 vuoden kuluja. Saman arvion mukaan uusi uimahalli tulisi vain rahtusen kalliimmaksi kuin 30 vuoden ikäisen hallin perusparannus.

Rakennustöiden suunnittelua siivitti silloin Valmet Automotive -tehtaan saamat isot tilaukset, jotka toivat uusia työpaikkoja kaupunkiin. Tänä vuonna autoteollisuuden uutiset ovat olleet synkkiä, mutta rakentamissuunnitelmat säilyivät.

SRV:lle Uusikaupunki on sikäli tärkeä kaupunki, että sen pääomistajiin kuuluva Kokkiloiden sijoitusyhtiö Pontos on 38 prosentin osuudella omistajana autotehtaassa, joka työllistää yli 4000 henkeä. Samasta syystä Pontos on tärkeä kaupungille.

Lähde: Paikallislehdet Uudenkaupungin Sanomat ja Vakka-Suomen Sanomat sekä Seura.