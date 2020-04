Juuri julkaistun pohjoismaisen vesibarometrin mukaan suomalaiset tuhlaavat vettä tanskalaisten jälkeen toiseksi vähiten kun vertailussa on vedenkulutus Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Hanajätti Grohen teettämän tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista katsoo käyttävänsä vettä kestävällä tavalla. Pohjoismaalaisten näkemyksiä omasta vedenkulutuksestaan selvittävä tutkimus tehtiin nyt toisena vuotena peräkkäin.

Tutkimuksessa selvisi myös se, että 13 prosenttia suomalaisista ei ole kiinnostunut vähentämään vedenkulutustaan. Joka neljäs suomalainen ei koskaan edes pohdi vedenkulutustaan.

”Vesibarometrin tarkoituksena on havainnollistaa, kuinka valtavia määriä vettä Pohjoismaissa tuhlataan päivittäin. Me haluamme saada useammat ihmiset pohtimaan omaa vedenkulutustaan ja toivomme heidän ryhtyvän tekoihin kulutuksensa vähentämiseksi. Veden tuhlaamisen tai tarpeettoman vesihävikin sekä ilmastonmuutoksen ja ennätysmatalien pohjavesien vuoksi on erittäin tärkeätä, että kaikki maat yhdessä vaalivat luonnonvarojamme”, Grohen maajohtaja Tero Kemppainen sanoo.

Suomalaisissa kodeissa syntyy vesihävikkiä noin 31 miljoonalla eurolla vuosittain. Raportin mukaan jopa joka kymmenennessä Suomen kotitaloudessa on tippuvia tai vuotavia saniteettituotteita.

Suomen kotien yhteinen vuosittainen vesihävikki on yhteensä noin yhdeksän miljoonaa litraa. Suomessa saniteettituotteiden aiheuttama vesihävikki on kuitenkin Pohjoismaiden pienin. Pahin tilanne on Ruotsissa, jossa kotitalouksien saniteettituotteet vuotavat vuodessa vettä runsaat 20 miljoonaa litraa.

Tutkimuksen suoritti Grohen tilauksesta mielipide- ja markkinatutkimusyritys Ipsos Norm. Tutkimus toteutettiin tämän vuoden tammikuussa ja kyselyyn vastasi internetissä yhteensä 4 032 yli 18-vuotiasta henkilöä. Tulos on tilastollisesti merkitsevä ja valtakunnallisesti edustava Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.