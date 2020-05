A-Insinöörit ja Proxion uudistavat Joensuun juna-aseman – raiteet, turvatekniikka ja laiturit uusiksi

Joensuun ratapiha, raiteisto ja turvalaitetekniikka modernisoidaan ja parannetaan uuteen uskoon. Myös aseman laiturialueet uudistetaan. Väyläviraston hankkeen rakentamissuunnittelusta vastaavat Proxion ja sen alikonsulttina toimiva A-Insinöörit.

Tavararatapihan läpi kulkeva junien pääkulkutie eriytetään pois tavararatapihalta. Raiteiden pidennyksillä varaudutaan kasvaviin junapituuksiin, jopa yli kilometrin pituisiin juniin. Käsikäyttöiset asetinlaitteet korvataan nykyaikaisella turvalaitejärjestelmällä.

”Ratapihalla uusitaan kaikki rakenteet päällysrakenteesta alusrakenteeseen, laiturirakenteet sekä tekniset järjestelmät, turvalaitteet, sähköistys, vahvavirta ja valaistus”, liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen Proxionista kertoo.

Laiturit korotetaan, uudistetaan esteettömiksi ja katetaan. Asemalle nousee uusi, katettu ylikäytäväsilta, jonka kautta kuljetaan kolmelle asemalaiturille. A-Insinöörien vastuulla on myös uuden Sulkuniemen alikulkusillan suunnittelu.

Tavoitteena on käynnistää ratahankkeen rakennustyöt loppuvuonna. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 77 miljoonaa euroa. Varat on myönnetty vuoden 2019 lisätalousarviossa.