”Do no harm”: Ministeri Krista Mikkonen painottaa myös elvytyksessä kestävää kehitystä

Euroopan komissio esitteli tällä viikolla ehdotuksensa koronakriisin jälkihoitoon. Paketissa on vahva panostus ilmasto- ja ympäristötoimiin.

Krista Mikkosen mukaan samanlaisia ratkaisuja tarvitaan myös kansallisella tasolla.

”Myös Suomessa kaikkea koronakriisin jälkeistä elvytystä tulee tarkastella talous- ja työllisyysvaikutusten lisäksi niiden ilmasto- ja luontovaikutusten näkökulmasta. Ilmastotyötä tukeva elvytys on pitkän aikavälin sijoitus, joka hyödyttää parhaiten myös tulevia sukupolvia. Tutkimusten mukaan ilmasto- ja luontotoimia tukeva elvytys luo myös tehokkaasti uusia työpaikkoja ja edistää talouden toipumista.”

EU haluaa kirittää investointeja kotien energiaremontteihin, uusiutuvaan energiaan ja sähköautojen latauspisteisiin. Reilua siirtymää vahvistetaan rahoittamalla muun muassa uudellenkoulutusmahdollisuuksia.

”Paketissa on läpileikkaavana “do no harm” -periaate eli mikään elvytystoimi ei saa vaikeuttaa ilmasto- ja luontotavoitteiden toteutumista. Tämä osoittaa, että EU on tosissaan ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kanssa.”

Komissio ehdottaa elvytykseen uutta jäsenmaiden yhteistä rahoituslähdettä: maksujen ja verojen keräämistä ympäristöä kuormittavasta toiminnasta.

”Ajatus hakea rahoitusta elvytykseen esimerkiksi päästökaupasta ja muoviverosta on todella kiinnostava. Tällainen malli hyödyttäisi ilmastotyön ja kiertotalouden edelläkävijämaita ja kannustaisi puhtaan teknologian ratkaisujen käyttöön”.

Työryhmä miettii kestävää elvytystä

Valtioneuvostossa valmistellaan parhaillaan vuoden neljättä lisätalousarviota ja ensi vuoden budjettia.

”Eilisestä ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kokouksesta tuli vahva viesti siitä, että ilmasto- ja luontotavoitteita tukevalle elvytykselle on laaja tuki. Tulevien viikkojen päätöksissä meidän tulee esimerkiksi edistää mahdollisuuksia irtautua öljylämmityksestä, satsata puurakentamiseen, edistää uusiutuvan energian hankkeita ja kevyen liikenteen infrastruktuuria”, Mikkonen jatkaa.

Ympäristöministeriö asetti huhtikuussa työryhmän laatimaan ehdotuksia koronakriisin jälkeisistä kestävistä elvytystoimista. Valmisteluryhmän puheenjohtajina toimivat Sitran johtaja Mari Pantsar ja ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Ryhmän väliraportti ilmestyy kesäkuussa, ja ryhmä on jo julkaissut kriteeristön kestävälle elvytykselle.

”Kestävä elvytys –työryhmän laatima kestävyyskriteeristö on hyvä lähtökohta elvytystoimien arvioinnille. Siinä tarkastellaan yksittäisten toimien vaikutuksia, ei ainoastaan työllisyyteen ja talouden elpymiseen, vaan myös ilmastoon, luonnonvarojen riittävyyteen, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi työryhmä esittää lukuisia konkreettisia toimia, joilla voidaan yhtä aikaa elvyttää taloutta ja tukea hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista”, Mikkonen sanoo.