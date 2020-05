Luja betonoi Sulkavuoren puhdistamon Tampereella

Lujabetoni oy on saanut hoidettavakseen Tampereen Sulkavuoren jäteveden keskuspuhdistamon LOU2-urakan ruiskubetonointityöt. Kyseisessä urakassa louhitaan puhdistamotilat ja purkutunnelit.

Ruiskubetonia kuluu kohteeseen kymmeniä tuhansia kuutiota. Hankkeen urakoitsijana on Skanska Infra oy.

Kallion sisään rakennettava Sulkavuoren keskuspuhdistamo hyödyntää käynnistyttyään uusimpia jätevedenpuhdistuksen tekniikoita. Hankkeessa yhdistetään usean kunnan jätevesien käsittely ympäristön kuormaa vähentäväksi kokonaisuudeksi.

Hanke on Pirkanmaan suurin yksittäinen ympäristöinvestointi, jonka kokonaisrahoitustarve on noin 320 miljoonaa euroa. Se on myös yksi Suomen suurimmista käynnissä olevista investoinneista.

Kohde on Lujabetonille suuri ja sillä on merkittävä työllistävä vaikutus pääasiassa yhtiön Tampereen tehtaalle. Toimitukset ovat jo käynnissä ja viimeiset betonimassat toimitetaan vuonna 2022.