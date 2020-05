Lujatalo saamassa Puotilan ala-asteen elinkaarihankkeen Helsingissä

Hankkeen arkkitehtisuunnitelmasta vastaa Verstas Arkkitehdit, pihasuunnittelusta Nomaji maisema-arkkitehdit ja erikoissuunnittelusta Sitowise.

Hankkeen investointivaiheen ja palvelujakson arvo yhteensä on noin 26 miljoonaa euroa ja laajuus on noin 5740 bruttoneliömetriä. Rakennuksen energiatehokkuus on erittäin korkea.

Puotilan ala-asteen uudisrakennus rakennetaan nykyisen, purettavan ala-asteen tontille nykyisen ala-asteen ollessa huonokuntoinen ja tiloiltaan pieni kasvavalle oppilasmäärälle. Työt tontilla alkavat kaupungin purkaessa nykyisen koulurakennuksen kesällä 2020, ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät syksyllä.

Uusi koulurakennus valmistuu toukokuussa 2022 siten, että tilat ovat käyttöön otettavissa elokuussa 2022. Sen jälkeen Lujatalo kumppaninsa L&T:n kanssa huolehtii rakennuksen ylläpidosta ja käytettävyydestä 20 vuoden ajan. Sopimuksen päättyessä rakennus luovutetaan Helsingin kaupungille sovitussa luovutuskunnossa.

Uusi koulurakennus tulee tarjoamaan nykyaikaiset, terveelliset ja turvalliset uuden opetussuunnitelman oppimisympäristön mukaiset tilat ala-asteen 530 oppilaalle sekä 70 esiopetusryhmäläiselle. Lisäksi se sisältää harrastus‐ ja kokoontumistiloja lähialueen asukkaille. Rakennus on helposti saavutettavissa jalan, pyöräillen ja julkisella liikenteellä.

Lujatalo haluaa olla merkittävästi mukana elinkaarihankkeissa, jotka tarjoavat kertaprojektien sijasta pidempiä asiakkuussuhteita ja kasvattavat palveluiden osuutta toiminnasta. Yhtiöllä on kokemusta elinkaarihankkeista useiden tehtyjen sekä rakenteilla olevien sairaala- ja monitoimirakennusten osalta.