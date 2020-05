Rave Rakennus laajensi omistuspohjaansa – ”On palkitsevaa, että he pääsevät omistajina nauttimaan kasvusta”

Tiedotteen mukaan uusia omistajia ovat tuotantojohtaja Jouni Hannula sekä hankinta- ja laskentapäällikkö Petteri Talvio.

Rave Rakennuksen pääomistajana jatkaa toimitusjohtaja Antti Rantala sekä neljäntenä osakkaana työmaapäällikkö Kari Kero. Molemmat tulevat Ylivieskasta.

Jouni Hannula on nähnyt rakennusalaa laajasti. Hänellä on kokemusta muun muassa konserniliiketoiminnasta sekä vastaavana työnjohtajana että työpäällikkönä.

Rave Rakennuksessa Hannulaa kiinnostaa yrityksen kasvumahdollisuudet. Myös Petteri Talvio korostaa Rave Rakennuksen kehityspotentiaalia.

”Liikevaihdollisesti yritys on jo ottanut harppauksia eteenpäin, ja sillä on edelleen mainiot edellytykset kasvaa hallitusti ja kannattavasti. Pitkäjänteisellä ja jatkuvalla yhteistyöllä pystymme luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita”, Talvio jatkaa.

Pääomistaja Antti Rantala sanoo jakavansa mielellään omistusta ammattitaitoisille ja motivoituneille työntekijöille.

”Molemmat uudet osakkaat ovat rakentamisen todellisia ammattilaisia ja sekin on palkitsevaa, että he pääsevät omistajina nauttimaan yrityksen kasvusta. Omistuspohjan laajentaminen on järkevää yhtiön jatkuvuudenkin kannalta, hän perustelee.

Rave Rakennuksen liikevaihto oli vuonna 2018 hieman yli 8 miljoonaa euroa, ja viime vuonna reilut 14 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden olemassa oleva tilauskanta oli toukokuun alussa noin 20 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on henkilökuntaa noin 60 työntekijää, minkä lisäksi Rave Rakennus työllistää yli 100 alihankkijaa.