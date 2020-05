Riihimäen ratapihaa kohennetaan tiukalla aikataululla mutta junien ehdoilla – ”Huolellinen suunnittelu on tärkeää”

Pääradan junaliikenteen välityskyvyn parantamisen ykkösvaihe on lähes valmis. Työt jättihankkeessa on tehtävä junaliikenteen ehdoilla ja tiukoilla aikataulurajoituksilla.

Pääradan junaliikenteen välityskyky erityisesti Uudellamaalla on ollut ongelma jo vuosikaudet. Vuodesta 2015 lähtien hankkeelle on kuitenkin riittänyt rahoitusta, jonka turvin ykkösvaihe on nyt lähes valmis.