Hotelli Kimmel menee isoon remonttiin Joensuussa

Alustavan arvion mukaan uudistustyöt aloitetaan joulukuussa 2020 ja työt etenevät vaiheittain. Valmista arvioidaan olevan alkukeväästä 2022.

Tiedotteen mukaan kyseessä on 19 miljoonan euron investointi.

”PKO:n strategiassa matkailu on yksi kasvukärjistä ja meidän tavoitteenamme on tuplata yöpyjämäärä PKO:n hotelleissa. Uudistuva Kimmel on tässä keskeisessä roolissa”, toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

Kimmelissä uudistetaan kokoustiloja mahdollistamaan entistä suurempien tapahtumakokonaisuuksien järjestäminen. Hotellin huonemäärä kasvaa 230:stä 237:ään.

Lisäksi hotellin hyvinvointikeitaaseen tulee muun muassa parturi-kampaamo, hemmotteluhoitola ja iso kuntosali.