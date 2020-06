Jakkukylän riippusillassa paljastui suunnitteluvirhe – tuulikuormia ja rakenteita selvitetään

Iin Jakkukylään tehdään Pohjois-Euroopan pisintä kevyen liikenteen riippusiltaa, kuten Rakennuslehti kertoi jutussaan keväällä. Sillan piti valmistua koulujen alkuun elokuussa, mutta nyt suunnittelussa on paljastunut niin iso virhe, että valmistusajankohta siirtyy.

Ilta-Sanomien pari päivää sitten julkaiseman uutisen mukaan alan harrastajat eli teräsrakenteisten siltojen suunnittelijat olivat tehneet omia laskelmiaan ja he huomasivat, että kaikki ei täsmää. He ottivat kuntaan yhteyttä. Rakenteet olivat heidän mukaansa liian kepeitä joiltakin osin. Keskustelua käydään erityisesti siitä, kestääkö silta tuulikuormia.

Toisen tiedon mukaan suunnitteluvirheen havaitsi keväällä ulkopuoliseksi tarkastajaksi valittu WSP, joka oli Swecon kanssa kilpaillut siltasuunnittelutöistä.

Jänneväliltään 180 metriä pitkä silta on teräsrakenteinen, kuumasinkitty riippusilta, jossa on pystysuuntaiset, teräksiset riippuköydet ja molemmin puolin kantta vaakatasoiset haruskaapelit, jotka estävät sillan heilumisen ja notkumisen. Kannen hyötyleveys on vain 1,5 metriä

Sillan yleissuunnittelusta vastasi Sweco Rakennetekniikka, joka puolestaan antoi toteutussuunnittelun sillan rakenteet toimittaneelle konepajalle.

Sweco Rakennetekniikan toimitusjohtaja Ismo Tawast vastaa siltasuunnittelijoiden puolesta, että keskusteluyhteys WSP:n kanssa on hyvä ja parhaillaan selvitetään useita asioita, kuten tuulikuormien arvoja, rakenteiden detaljeja sekä maatukien rakenteita ja materiaaleja.

Hän sanoo, että vielä ei tiedetä korjausratkaisuja eikä sitä, ovatko virheet tulleet siltasuunnittelussa, toteutussuunnittelussa vai rakentamisessa. Siksi vielä on ennenaikaista puhua myöskään vastuukysymyksistä.

”Kyseessä on poikkeuksellinen rakenne ja tilanne on ikävä. Turvallisuus on nyt kuitenkin kaikkein tärkeintä.”

Päivitetyn suunnitelman pitäisi valmistua heinäkuun lopulla, jolloin vasta tiedetään kuinka isoihin korjauksiin joudutaan.

Siltahankkeen ensimmäinen ikävä yllätys paljastui jo urakkatarjousvaiheessa, kun halvin tarjous oli 780 000 euroa, kun budjetti, johon valtionapukin perustui, oli 500 000 euroa. Kaikkinensa silta tulee siten maksamamaan 850 000 euroa ellei sitten korjaustöistä tule lisäkustannuksia, joita rajoitettu konsultti- tai muu vastuu ei korvaa.